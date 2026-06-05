El Manchester United no garantiza la continuidad de Bruno Fernandes

A pesar de que Bruno Fernandes fue una de las figuras más determinantes del Manchester United en la última temporada de la Premier League, la dirigencia no ofreció garantías sobre su permanencia más allá del próximo mercado de pases.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Durante una entrevista oficial del club, el director ejecutivo Omar Berrada fue consultado directamente sobre la continuidad del capitán y aseguró que el deseo de la institución es que el portugués siga en Old Trafford, aunque evitó dar cualquier confirmación sobre una renovación o sobre su permanencia para campaña 2026/27.

🚨 Manchester United have temporarily paused contract talks with Bruno Fernandes.



Club officials are reportedly relaxed about the situation and are expected to reopen discussions with the Portuguese midfielder regarding an enhanced long-term deal before the end of 2026.… pic.twitter.com/VG7y6beGTl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 4, 2026

Una pieza clave con contrato limitado

Fernandes atraviesa el último año de su vínculo actual, una condición que inevitablemente despierta el interés de varios clubes europeos y también de mercados con mayor poder económico.

De hecho, el propio futbolista reconoció en el pasado que existieron dudas dentro de la institución respecto a su continuidad y que la postura del cuerpo técnico fue determinante para que permaneciera en el equipo. Desde entonces, el panorama cambió considerablemente.

La mejora colectiva del Manchester United durante la segunda mitad de la temporada 2025/26 fortaleció el optimismo en torno al proyecto deportivo. Bajo la conducción de Michael Carrick, el equipo logró consolidarse entre los primeros puestos de la Premier League y volvió a mostrarse competitivo frente a los principales candidatos al título.

Aunque el mediocampista evitó pronunciarse de manera contundente sobre su futuro, en varias ocasiones expresó su deseo de seguir compitiendo con la camiseta de los Red Devils.

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Steve Bardens/GettyImages

El mercado como argumento de convencimiento

Consciente de la importancia del portugués, la dirigencia trabaja en un plan de incorporaciones para reforzar el plantel. Berrada confirmó que el club mantendrá la estrategia aplicada en el último mercado y buscarán combinar futbolistas experimentados con más jóvenes de gran proyección.

Nombres como Éderson, figura del Atalanta, Elliot Anderson, del Nottingham Forest, y Lewis Hall, del Newcastle, aparecen entre los objetivos que analiza la institución. La intención es construir un plantel más profundo para afrontar una temporada con mayores exigencias.

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