El Manchester United respira con Martínez pero la recuperación de De Ligt complica los planes de Carrick

El Manchester United encara la recta final de la pretemporada con sensaciones encontradas respecto al estado físico de sus zagueros titulares. La principal preocupación surgió tras la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, cuando Lisandro Martínez debió abandonar el campo de juego antes del entretiempo, un imprevisto que generó especulaciones por sus antecedentes recientes con las lesiones.

Sin embargo, según trascendió desde Inglaterra, el cuerpo médico del conjunto inglés considera que la molestia muscular no reviste gravedad y confían en que el defensor argentino estará disponible para el debut de la Premier League frente al Hull City, el próximo 22 de agosto.

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Lisandro Martinez should be fine for the start of the season. His injury is not too serious. ✅ #MUFC [@AndyMitten] pic.twitter.com/XSMa5uKzFR — The United Space (@TheUtdSpace) July 26, 2026

Lisandro lleva tranquilidad al United

Asimismo, en medio de la incertidumbre inicial, el argentino también se encargó de transmitir calma a los hinchas del United: “las lesiones son parte del juego, y en este momento estoy enfocado en volver al 100%. Estoy trabajando duro todos los días para regresar más fuerte para la nueva temporada con el Manchester United. Este club y los aficionados me lo han dado todo. No puedo esperar para devolverlo en el campo. Gracias por el cariño. Nos vemos pronto en Old Trafford”, expresó el zaguero.

Para el entrenador Michael Carrick, su regreso será fundamental, ya que es una de las piezas clave de la defensa de un equipo que también afrontará la exigencia de competir en la UEFA Champions League.

De Ligt sigue sin una fecha definida para volver

Por otro lado, la situación de Matthijs de Ligt es muy diferente: el central neerlandés continúa recuperándose de la cirugía de espalda a la que fue sometido meses atrás, una intervención que lo mantiene alejado de las canchas desde noviembre del año pasado y que, además, le impidió disputar la cita mundialista.

Manchester United Training Session and Press Conference | Ash Donelon/GettyImages

Aunque la evolución es positiva, en el United no manejan un plazo concreto para su regreso. La expectativa es que pueda volver durante el otoño europeo, pero su recuperación sigue siendo monitoreada con cautela y todavía no está cerca de reincorporarse al plantel.

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