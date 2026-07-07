El Manchester United, tras los pasos del histórico Orlando Gill

El Mundial 2026 ha dejado grandes nombres y el de Orlando Gill es uno de ellos: después de un debut complicado contra Estados Unidos se recompusieron, clasificaron a 16avos de final y eliminaron a Alemania por penales, donde el guardameta se hizo gigante tapándole los remates a Kai Havertz y a Nick Woltemade.

El club dueño de su pase es San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco grandes del fútbol argentino: el longilíneo Gill llegó como una apuesta en 2024 y el histórico Miguel Ángel Russo confió en él para hacerse del puesto de titular a principios del 2025. Llegó a las semifinales del Apertura de ese año y tuvo rendimientos grandes que le valieron las convocatorias al seleccionado.

Gill, en lo más alto de la Bombonera en un clásico entre San Lorenzo y Boca | Marcelo Endelli/GettyImages

Actualmente el club está sumergido en una profunda y delicada crisis económica, y vender al guardameta titular tras su participación mundialista parece la mejor idea. Tiene una cláusula de salida de 7 millones de dólares y cualquier club europeo podría ejecutarla para hacerse de los servicios del guaraní.

En su momento se habló del Torino de Italia, y ahora se metió uno de los gigantes del continente: Orlando Gill es pretendido por el Manchester United, según informes del área de deportes de la BBC.

FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PAR | ODD ANDERSEN/GettyImages

El club mancuniano tuvo una gran temporada de la mano de Michael Carrick terminando en el podio de la liga local y tendrá una campaña llena de actividad en la 2026/27, con la Premier League y la vuelta a la UEFA Champions League como principales objetivos para volver a ser campeones de algo importante tras muchos años de sequía.

El titular es, y se espera que siga siendo, Senne Lammens, pero un recambio de calidad podría ser una gran idea para que el equipo de Michael Carrick tenga un respaldo para poder darle descanso al portero neerlandés.