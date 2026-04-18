El Manchester United vence al Chelsea y se acerca a la Champions League tras años de ausencia

El Manchester United derrotó al Chelsea por la mínima diferencia en partido de la jornada de 33 de la Premier League y dio un paso importante en sus aspiraciones por clasificar a la Champions League. El conjunto de Michael Carrick sigue en plan grande y se impuso a los Blues con un gol de Matheus Cunha. Con este resultado, los Red Devils llegaron a 58 puntos y se colocaron en tercer lugar de la tabla, solamente por detrás del Arsenal y el Manchester City.

En sus diez partidos más recientes en la liga inglesa, el Manchester United suma seis victorias, dos empates y dos derrotas. A falta de cinco jornadas por disputarse, la probabilidad de que los Red Devils se clasifiquen a la Champions League es bastante alta. El equipo mancuniano disputó este torneo por última ocasión en la temporada 2023/2024, en la cual fue eliminado en la fase de grupos.

Chelsea v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Al cuadro de Michael Carrick le restan partidos en la Premier League frente al Brentford (local), Liverpool (local), Sunderland (visitante), Nottingham Forest (local) y Brighton (visitante).

BIG. THREE. POINTS! ✅🔥 — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2026

Los grandes números de Bruno Fernandes con el Man Utd

Bruno Fernandes se ha convertido en uno de los arquitectos del renacimiento del Manchester United esta temporada. Fernandes asistió a Cunha para el gol del triunfo ante el Chelsea y llegó a 18 pases para gol en la Premier League.

Assist number 18 for @ManUtd's Bruno Fernandes this season 🪄 pic.twitter.com/D3Su6Tagh3 — Premier League (@premierleague) April 18, 2026

El mediocampista portugués consiguió una marca impresionante este fin de semana. De acuerdo con datos de Opta, Fernandes se convirtió en el cuarto futbolista en la historia de la Premier League en dar diez pases para gol o más, en condición de visitante.

10 - Bruno Fernandes is just the fourth player to reach 10 assists in Premier League away games in a season after Muzzy Izzet in 2003-04 (10), Cesc Fàbregas in 2014-15 (11) and Mohamed Salah in 2024-25 (11). Travels. pic.twitter.com/KwwnEnyzWT — OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2026

Los otros jugadores que han alcanzado este récord son Muzzy Izzet, Cesc Fábregas y Mohamed Salah.