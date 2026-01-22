El director deportivo del FC Barcelona, ​​Deco, es consciente de que el defensa del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, estaría dispuesto a fichar por el Camp Nou en verano si lo persiguen seriamente, según informan desde el diario AS.

Los gigantes catalanes buscarán un central zurdo de primer nivel este verano, con Bastoni, Josko Gvardiol del Manchester City y Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund en lo más alto de su lista de deseos.

El italiano puso fin recientemente a los rumores que lo vinculaban con un fichaje por el Camp Nou, afirmando que estaba feliz en el Inter.

🚨🆕 #İnterMilan 🇮🇹

Alessandro Bastoni attracting interest from Europe’s giants!



👀 Bayern, Man City, Barcelona, Real Madrid & PSG previously linked.



📌 Liverpool & Chelsea seen as potential suitors.



💰 Inter want around €80m for the 26-year-old defender. https://t.co/5ZPWpMFDnf pic.twitter.com/doO5f4vOJR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 17, 2026

El FC Barça ha fijado como una de sus grandes prioridades reforzar la línea defensiva. Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes explicó en Radio Marca que la dirección deportiva azulgrana trabaja en perfiles que encajen plenamente con la idea futbolística del club. “El objetivo prioritario del Barça es fichar un central”, aseguró.

La información va incluso más allá. Moretto desveló que ya ha habido contactos entre ambas partes: “Deco estuvo en Milán hace unas semanas y se reunió con el representante del jugador”. No obstante, el Barça no es el único club atento a la situación del central italiano. El Inter de Milán, consciente de su importancia, quiere renovarlo, pese a que su contrato actual se extiende hasta 2028.

Según detalló Moretto, en el Barça consideran que Alessandro Bastoni es un jugador ideal para el proyecto, tanto por su solvencia defensiva como por su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás. El interés es claro y directo: “El Barcelona quiere fichar a Bastoni”, afirmó el periodista.

Aunque las propuestas de fichar por el Barça serán difíciles de resistir para cualquier jugador, los problemas financieros de los gigantes catalanes están demostrando ser un obstáculo importante para lograr un acuerdo con Bastoni, que costará alrededor de 70 millones de euros.

