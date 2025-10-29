El mediocentro de clase mundial que está en la mira del Barcelona

El Barcelona sigue con la meta de forma el mejor plantel posible. Siendo el caso, varios jugadores alrededor del planeta son opciones de fichaje para el cuadro culé. En las más recientes horas, un campeón de Serie A con el Napoli se ha posicionado dentro de los planes del cuadro de la ciudad condal.

El rumor sobre Scott McTominay y el FC Barcelona ha cobrado fuerza en las últimas horas, especialmente en medios ingleses y españoles. Te resumo lo que se sabe hasta ahora, basado en reportes recientes (la mayoría de hoy mismo, 29 de octubre de 2025).



🚨 𝗡𝗘𝗪: Barcelona is considering the signing of Scott McTominay.



— @espn pic.twitter.com/GVz99ggNSh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 29, 2025

McTominay, de 28 años, dejó el Manchester United en el verano de 2024 para fichar por el Napoli, donde ha explotado: contribuyó clave en su título de Serie A 2024/25 con 13 goles y 6 asistencias en 39 partidos, y fue nominado al Balón de Oro 2025 (quedó en el puesto 18).

Su contrato con Napoli va hasta 2028, y el club no quiere venderlo en invierno, así que cualquier movimiento sería para el verano de 2026.

SSC Napoli v FC Internazionale - Serie A | Giuseppe Bellini/GettyImages

El Barça lo ha incluido en una lista corta de tres mediocampistas para reforzar el pivote el próximo verano. Los otros dos son Amadou Onana (Aston Villa) y un canterano de La Masía (quien por ahora no ha sido señalado).

Se reporta que los culés buscan un mediocentro box-to-box con físico, experiencia y versatilidad defensiva/ofensiva. McTominay encaja perfecto bajo Hansi Flick, que valora su intensidad. Además, sería un "reencuentro" con Marcus Rashford, quien ya juega en el Barça y parece podría quedarse tras su cesión.

En Italia gira mucho ruido en torno al futuro de Scott. Se afirma que el jugador no vive del todo feliz en la ciudad. Napoles es un sitio pequeño. A donde sea que va el escoces tiende a ser reconocido.