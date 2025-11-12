El mejor once del Liverpool en lo que va de temporada: los jugadores mejor valorados

Cuando el Liverpool cerró el último mercado de fichajes histórico con su operación más lucrativa del verano, la mayoría pensó que los Reds se alzarían con un segundo título consecutivo de la Premier League sin problemas.

Sin embargo, el Liverpool de Arne Slot, vigente campeón, atraviesa una mala racha. La derrota por 3-0 ante el Manchester City ha empañado las esperanzas de una remontada, y el equipo se encuentra octavo, a ocho puntos del líder, el Arsenal, en el parón internacional de noviembre.

Slot se ha topado con un sinfín de problemas al inicio de su segundo año, principalmente relacionados con el equilibrio del equipo. El técnico neerlandés aún no ha logrado integrar con éxito a la mayor parte de las nuevas incorporaciones de los Rojos, e incluso el regreso a la dinámica de la temporada pasada no ha dado los frutos esperados.

En resumen, el entrenador del Liverpool no sabe cuál es su once inicial ideal. ¿Pero quizás FotMob pueda ayudar? Aquí está el equipo mejor valorado de los Reds en la formación 4-2-3-1 preferida de Slot, basada en las calificaciones de los jugadores de la Premier League de FotMob en lo que va de temporada.

POR: Alisson – 7.0

El brasileño ha vuelto a sufrir una lesión en los isquiotibiales, lo que ha obligado a Giorgi Mamardashvili a tomar las riendas en los últimos siete partidos. Sin embargo, el georgiano aún no ha logrado infundir tranquilidad a la defensa del Liverpool, que atraviesa un mal momento. Alisson no había estado precisamente brillante antes de su lesión, pero este equipo del Liverpool necesita desesperadamente que su portero estrella vuelva a la acción.

RB: Conor Bradley – 6.61

Quizás no se le dio la importancia que merecía a la marcha de Trent Alexander-Arnold. El Liverpool ha perdido a un creador de juego en el último tercio de la cancha y puede verse superado por la presión alta. Con frecuencia, el lateral derecho lograba que los Reds avanzaran gracias a su excepcional distribución de balón.

El fichaje veraniego Jeremie Frimpong es propenso a las lesiones, y Conor Bradley ha disfrutado de la mayoría de los minutos desde la salida de Trent. El norirlandés ha mostrado solidez, impresionando por segunda temporada consecutiva contra el Real Madrid, pero Jérémy Doku lo superó con facilidad en la derrota del domingo por 3-0.

CB: Ibrahima Konaté – 6.95

¿Tiene Ibrahima Konaté en mente el Real Madrid? El central francés ha entrado en el último año de su contrato y su rendimiento se ha visto afectado por el supuesto interés del club blanco.

Konaté al menos se ha mantenido en forma, pero su rendimiento ha sido increíblemente irregular al inicio de la nueva temporada. Sus destacadas actuaciones contra el Arsenal, por ejemplo, se han visto empañadas por actuaciones desastrosas contra el Bournemouth y el Crystal Palace. Se gana un puesto en el equipo mejor valorado por descarte, dada la falta de alternativas.

CB: Virgil van Dijk – 7.15

El capitán del Liverpool recuperó su mejor nivel el año pasado, pero la irregularidad de Konaté también ha perjudicado a Virgil van Dijk.

En resumen, el defensa neerlandés, figura clave de su generación, no ha sido el pilar fundamental que fue durante la conquista del título. Se han visto varios ejemplos de decisiones cuestionables y algunas jugadas defensivas flojas.

LB: Andy Robertson – 6.78

El lateral izquierdo fue señalado como una posición que el Liverpool debía reforzar este verano. Andy Robertson era considerado el único punto débil de los Reds la temporada pasada, pero el veterano defensor aún no ha perdido su puesto.

El recién llegado Milos Kerkez ha sido un auténtico caos por la banda izquierda desde su llegada procedente del Bournemouth, obligando a Slot a recurrir de nuevo a Robertson. El escocés no ha estado especialmente brillante, pero ha sido más regular que el húngaro.

CM: Ryan Gravenberch – 7.36

La ex joven promesa del Ajax fue una de las revelaciones del triunfo del Liverpool en la conquista del título, y Slot confió en Ryan Gravenberch para que funcionara como el metrónomo preciso y elegante de su centro del campo. El internacional holandés no ha alcanzado las cotas de la temporada 2024-25 al comienzo de la nueva temporada, pero Gravenberch ha sido, no obstante, uno de los jugadores del Liverpool mejor valorados por FotMob.

CM: Alexis Mac Allister – 6.77

Curtis Jones se queda atrás, superado por Alexis Mac Allister, quien ha tenido un inicio de temporada difícil tras una pretemporada interrumpida.

Los problemas físicos sufridos durante el verano han provocado que el argentino tarde en alcanzar su mejor nivel, y hasta ahora ha tenido dificultades para mantener la regularidad. Tras una actuación destacada en la victoria contra el Real Madrid , mostró nerviosismo en el Etihad. Su rendimiento ha sido decepcionante.

RW: Mohamed Salah – 7.02

Mohamed Salah siempre lo tuvo difícil si quería repetir su histórica temporada 2024-25, durante la cual estableció un nuevo récord de la Premier League con 47 participaciones de gol. En esta ocasión, el astro egipcio del Liverpool no solo ha experimentado un descenso en su rendimiento (ocho goles y asistencias en 16 partidos), sino que también está teniendo dificultades para dominar los fundamentos. Su temporada hasta el momento se ha visto marcada por controles imprecisos y jugadas torpes en el último tercio del campo. La falta de entrega defensiva también le está pasando factura.

AM: Dominik Szoboszlai – 7.4

Dominik Szoboszlai ha sido el jugador más destacado del Liverpool en lo que va de temporada, no cabe duda. Sin embargo, el centrocampista húngaro no encabeza la valoración de FotMob.

Slot ha utilizado a Szoboszlai en diversas funciones, y siempre que el Liverpool ha rendido a un nivel comparable al de la temporada pasada, el exjugador del RB Leipzig ha sido el líder indiscutible. Muchos creen que algún día será capitán.

LW: Cody Gakpo – 7.44

Cody Gakpo es la joya de la corona de FotMob. Con una valoración media de 7,44 en la Premier League esta temporada, lidera la clasificación del Liverpool.

Sus minutos de juego han aumentado tras la marcha de Luis Díaz al Bayern de Múnich, y si bien su rendimiento ha sido aceptable (cuatro goles y tres asistencias en todas las competiciones), Gakpo puede resultar predecible cuando juega por la banda. Sin embargo, trabaja duro sin balón y tiene la habilidad de estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Aun así, no siempre es el más fiable de cara al gol, como demostró su falta de puntería en la derrota ante el Manchester United.

ST: Hugo Ekitiké – 6.78

No cabe duda de que Hugo Ekitiké ha sido el fichaje más impresionante de la hasta ahora decepcionante tanda de grandes adquisiciones del Liverpool. Supera a Alexander Isak por descarte, debido a los problemas físicos del sueco.

Ekitiké ha pasado desapercibido en algunos partidos, como en el Etihad, pero es un jugador fluido que se combina bien con sus compañeros y se mueve con soltura. Tiene margen de mejora, pero su potencial es prometedor. El francés lidera la tabla de goleadores del Liverpool con seis goles en todas las competiciones.

