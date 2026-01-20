El mensaje de Álvaro Arbeloa tras la goleada ante el Mónaco: "Esto es el Real Madrid"

Después de varias semanas de tensión, el Real Madrid finalmente puede sonreír. El conjunto merengue goleó de manera categórica al AS Mónaco por 6-1 en el Estadio Santiago Bernabéu, un resultado que lo deja virtualmente clasificado a los octavos de final de la UEFA Champions League. El triunfo también confirma una mejoría en el funcionamiento del equipo, que comienza a mostrar señales positivas desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo.

El Real Madrid se llevó los tres puntos gracias a un doblete de Kylian Mbappé, además de un autogol de Thilo Kehrer y anotaciones de Franco Mastantuono, Jude Bellingham y Vinícius Júnior. El extremo brasileño, quien había tenido diferencias marcadas con Xabi Alonso, ha mostrado una clara mejoría tanto en su rendimiento dentro del campo como en su estado anímico.

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa compartió sus impresiones luego de la contundente victoria ante el Mónaco.

Ha sido un partido maravilloso, en nuestro estadio, con nuestra gente, con un gran ambiente. Los jugadores han disfrutado. Ha habido goles preciosos. Ha sido un gran rendimiento de todo el equipo, un gran esfuerzo de todos y esta es la imagen que queremos ver Álvaro Arbeloa

Con este resultado, el Real Madrid llegó a 15 puntos en la Champions League y se colocó en el segundo lugar de la tabla. A falta de una jornada por disputarse, todo indica que el conjunto merengue avanzará de manera directa a los octavos de final del torneo.

Arbeloa aseguró que la victoria ante el equipo de la Ligue 1 es mérito de los jugadores y su calidad, no suyo, y destacó que el grupo tiene un valor enorme porque han asimilado sus conceptos de inmediato pese al poco tiempo de entrenamiento.

Tenemos muchísimo margen de mejora, pero me encantan la actitud y la mentalidad. Esto es el Real Madrid. Habrá días que nos salgan las cosas mejor o peor, pero me encantan este carácter y esta ambición. Es todo lo que el madridismo quiere ver Arbeloa

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

Arbeloa habla sobre los festejos de Vinicius y Bellingham

El entrenador español fue cuestionado sobre los efusivos festejos de Vinicius Junior y Jude Bellingham tras anotar ante el Mónaco. Sobre el abrazo que le dio el jugador brasileño, Arbeloa aseguró que era "un abrazo al madridismo".

Más que abrazarme a mí ha abrazado al madridismo, es un abrazo a la afición (...) Vini necesita al Bernabéu, creo que ha disfrutado mucho de Vini y lo va a seguir haciendo Arbeloa

Sobre el festejo de Bellingham, Arbeloa aseguró desconocer su significado, aunque dejó claro que, mientras sus jugadores sigan marcando goles, tienen total libertad para celebrarlos como prefieran.