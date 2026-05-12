El mensaje de André Jardine luego de la dura eliminación del América

Este fin de semana el América quedó fuera de la Liga MX luego de caer en la ronda de los cuartos de final en contra de los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. Siendo el caso, el cuadro del nido de Coapa ha firmado el doble fracaso: el de CONCACAF semanas atrás y ahora el del fútbol local.

Luego de la dura caída, el primero en dar la cara por el América fue el técnico André Jardine. El brasileño se dijo dolido por la caída, sin embargo, se mostró por la forma competitiva hasta el último segundo de la llave que mostró su equipo.

"DUELE, PERO FORTALECE"



André Jardine, técnico del América, escribió un mensaje en sus redes sociales para compartir su sentir tras la eliminación que sufrieron en contra de Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 pic.twitter.com/VQh2qnpif8 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 12, 2026

El fútbol a veces sabe ser cruel, y eso fue lo que vimos ayer. Los detalles hacen toda la diferencia. No importa cuánto creas merecerlo, siempre habrá un poste, un centímetro o un acontecimiento improbable que puede separarte de aquello por lo que has trabajado toda la vida. André Jardine

El entrenador añadió que la mejor forma de caer fue la que el América encontró, llevando el cotejo hasta las últimas consecuencias.

Lo que nos define, sin embargo, es el camino. Es cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo nos unimos, cómo reconocemos los errores, cambiamos y planeamos los aciertos.

No podría estar más orgulloso de este grupo de jugadores, por su entrega, su valentía y la forma en que todos, sin excepción, hicieron suya la identidad americanista. André Jardine

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jardine concluye que es el tiempo de aprender de lo sucedido el pasado domingo y a partir de ello, retornar por la revancha próximamente.

Duele, claro que duele. Pero también fortalece. Este escudo exige carácter, y este grupo lo tuvo hasta el último segundo. Hoy toca asumir el golpe, aprender y levantarnos, porque las historias importantes también se escriben desde noches como esta. André Jardine