El mensaje de Leo Messi en la previa de la final del Mundial 2026: "Este grupo ya escribió una historia"

Argentina será uno de los protagonistas de la final del Mundial 2026 y su figura clave, Leo Messi, se despedirá de las copas del mundo en este partido, con la ilusión de sumar su segundo trofeo en esta competencia.

El rival será España, que viene con un gran andar y se presenta como un rival realmente duro para la Scaloneta. A pesar de esto, nadie les quita la ilusión ni a los futbolistas ni al público, que llegó en gran número a Nueva York para la gran final de este torneo. Luego de dejar en el camino a Inglaterra, en una rivalidad que es mucho más que futbolística, la moral de la plantilla albiceleste ha de estar por los cielos.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

En caso de ganar, Argentina quedará con cuatro mundiales, igualado con Alemania e Italia y a uno de Brasil, algo que años atrás parecía totalmente lejano. Además, sería el primer bicampeón del mundo desde Brasil en los mundiales de 1958 y 1962.

En ese marco, el 10 argentino publicó un sentido mensaje en Instagram acompañado de una imagen donde se ve a la totalidad de la delegación albiceleste en uno de los salones de la concentración, donde llevaron adelante la última cena antes de la final de la Copa del Mundo.

El mensaje completo de Leo Messi

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso.





Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia.



Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar.



VAMOS ARGENTINA".