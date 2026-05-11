El mensaje de Messi que emocionó al FC Barcelona tras la consagración del título de LaLiga

El FC Barcelona de Hansi Flick aseguró el título de LaLiga después de derrotar por 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou; al conjunto catalán le alcanzaba con sumar un punto para confirmar la consagración, pero terminó celebrando con una victoria de peso ante su máximo rival.

Los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres consolidaron el camino hacia el triunfo y terminaron de sellar una campaña que tuvo al blaugrana como el equipo más regular del campeonato.

📲 Leo Messi: “Campeones! Visca el Barça!”. pic.twitter.com/MsWc3Pi80f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

La rápida reacción de Messi

Apenas unos minutos después de consumado el título, uno de los primeros en pronunciarse con un mensaje de felicitación al club fue Lionel Messi.

El capitán argentino utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una historia con una imagen del plantel junto al entrenador alemán, acompañada de una frase breve pero cargada de simbolismo para la afición: “Campeones. Visca el Barça”.

La publicación no tardó en hacerse viral y en pocos minutos recorrió las redes sociales, generando una fuerte reacción entre los hinchas culés, que volvieron a sentir la cercanía de quien marcó una era irrepetible en la historia del club; aunque su salida en 2021 estuvo lejos del final soñado, Messi nunca dejó de mostrar públicamente el afecto que conserva por el Barcelona.

FC Barcelona v Levante UD - La Liga | NurPhoto/GettyImages

La naturalidad con la que felicitó al plantel reforzó la idea de que sigue atento a la actualidad blaugrana, algo que los hinchas valoran especialmente por lo que representa como emblema de la etapa más exitosa de la institución.

Esta vez no hizo falta un mensaje extenso ni una declaración pública, alcanzaron apenas dos palabras para volver a conectar con una parte profunda de la memoria del barcelonismo. Para los hinchas, su nombre sigue inevitablemente ligado a las grandes noches del club.

A ese gesto del "10" se sumaron también las felicitaciones de Gerard Piqué y Luis Suárez, en una jornada que tuvo una fuerte repercusión social y en la que el orgullo culé se adueñó de las redes tras la victoria frente al eterno rival.

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