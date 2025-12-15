El mensaje de Mohamed Salah a la plantilla del Liverpool tras su impactante arrebato

Mohamed Salah aseguró a sus compañeros del Liverpool que sus comentarios incendiarios sobre su situación en Anfield no pretendían perjudicar al resto de la plantilla, según reveló el centrocampista Curtis Jones.

Tras tres partidos consecutivos como suplente, Salah conmocionó al mundo del fútbol con una diatriba pública contra lo que consideró un trato injusto, cuestionando las decisiones del entrenador Arne Slot e incluso insinuando que alguien dentro del club intentaba deshacerse de él.

La decisión de Salah de hablar públicamente sobre su decisión estuvo dividida en un momento en el que el Liverpool atraviesa dificultades en el campo, y muchos temían que se produjera una fuerte división en el vestuario entre quienes lo apoyaban y quienes no estaban impresionados con el momento oportuno de sus palabras.

Tras ser descartado para un partido más, Salah fue reincorporado a la convocatoria para la victoria sobre el Brighton & Hove Albion, rompiendo el récord de contribución goleadora de un solo club en la Premier League en una actuación radiante que pareció descartar cualquier tensión entre bastidores.

Arne Slot y Mohamed Salah, Liverpool - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

“Todos queremos a Mo. Yo quiero a Mo”, declaró Jones a Viaplay después del partido. “En mis momentos más difíciles en el club, él siempre estaba ahí, siempre podía hablar con él. Y ahora es exactamente igual”.

“Mo es muy independiente, tiene sus propias opiniones. Y, ya sabes, no creo que sus intenciones fueran afectar al equipo ni nada parecido. Era solo algo personal. Y como todos saben, el equipo, la afición, el cuerpo técnico, todos queremos a Mo. Es un gran tipo”.

“No me gusta hablar de los problemas de otros, ni de sus asuntos ni nada. Eso tiene que ver con Mo. Pero al final, creo que lo importante que Mo dejó claro es que no va contra el equipo ni nada parecido, solo es un asunto personal, y punto”, sentenció.

La incertidumbre sobre los fichajes continúa tras su salida de la Copa Africana de Naciones

Si bien la tensión inicial tras los comentarios de Salah ha disminuido tras conversaciones privadas entre el club y el jugador, no se cree que la situación haya terminado todavía.

Se esperan nuevas negociaciones entre el Liverpool y el entorno de Salah durante la ausencia del extremo en la Copa Africana de Naciones, buscando una solución a largo plazo que beneficie a todos los involucrados, incluido el entrenador Slot.

Una vuelta de agradecimiento después del partido fue vista por algunos como una despedida final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Slot, por su parte, ha insistido en que no tiene "ninguna razón" para querer que Salah se marche en enero, mientras que la dupla de centrales Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté respaldaron al legendario delantero para que vuelva al Liverpool a su regreso.

Sin embargo, tras bambalinas se encuentran directivos de la Saudi Pro League, cuya admiración por Salah no es ningún secreto. Los vínculos con varios clubes de Oriente Medio siguen creciendo, y hay informes que sugieren que un traspaso en verano es factible, incluso si la puerta a una salida a mitad de temporada está cerrada.

Salah tiene contrato hasta 2027, habiendo firmado una lucrativa extensión en abril, lo que significa que cualquier club interesado aún tiene que negociar con el Liverpool si quiere llegar a un acuerdo en los próximos 18 meses.

