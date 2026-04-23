El mensaje de Nicolás Larcamón a la directiva de Cruz Azul tras anunciarse su despido

La directiva del Club de Fútbol Cruz Azul no tuvo más paciencia y previo a la última jornada de la fase regular, tomaron la decisión de retirar del cargo de director técnico al argentino Nicolás Larcamán a pesar de ya estar clasificados a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Y es que, aunado a la eliminación en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 frente a Los Angeles Football Club, acumulan una racha negativa en el campeonato doméstico de siete partidos consecutivos sin ganar.

Una inercia que, según argumentaron en su comunicado oficial ha provocado las críticas de su afición y creyeron que fue el momento adecuado de intervenir para tratar de cambiar el rumbo del proyecto deportivo del equipo.

De esa manera, Joel Huiqui toma las riendas del equipo de forma interina junto a su grupo de auxiliares para lo que resta del certamen.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Nicolás Larcamón rompió el silencio acerca de su partida

NICOLÁS LARCAMÓN



“Me queda respetar la decisión, pero no la entiendo, no la comparto”@record_mexico pic.twitter.com/cSA2Rlm5xL — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) April 23, 2026

Este jueves 23 de abril por la mañana, Larcamón se presentó en las instalaciones de La Noria para despedirse de los que fueran sus jugadores y, a su salida aprovechó para atender a los medios de comunicación y dar sus primeras declaraciones tras la situación.

No me queda más que respetar la decisión, claramente no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde donde se define. Entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero bueno, no dejan de ser un proyecto grande como para que se defina a partir de cuestiones que, lógicamente se tuvieron malos 18 días, pero al fin de cuentas había mucho para dar en este corto plazo Nicolás Larcamón.

El técnico expresó su sentir sobre la drástica decisión de dejarlo fuera a una fecha de comenzar la Fiesta Grande.

"No vamos siendo el mejor equipo de la temporada. Sabiendo que estos equipos, siempre la ambición es la máxima, es con la coronación. Estábamos a semanas de jugarnos nuestra suerte en una Liguilla. Toca seguir con la tranquilidad de habernos entregado al completo, con la tranquilidad de haber tenido una relación excelente con directiva, staff y jugadores y eso gratifica", apuntó.

Sobre los motivos que le dieron para justificar su salida de la institución dijo lo siguiente.

"Es un tema interno que queda ahí, la realidad que es un poco de lo que expresa el comunicado en función a un clamor popular, el ruido que había hecho estos 18 día de mal rendimiento, que también la análisis que en paralelo de todos loe quipos que afrontaron doble competencia es evidente que el costo fue para todos", finalizó.

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