El mensaje de Trent-Alexander Arnold tras su lesión: "Estoy destrozado"

El defensa inglés Trent-Alexander Arnold, que sufrió en San Mamés una rotura muscular que le mantendrá al menos dos meses de baja, aseguró estar "absolutamente destrozado" tras un nuevo percance que le corta la continuidad en su mejor momento en el Real Madrid.

Trent hizo ver cómo se siente tras la desafortunada lesión que tuvo ante el Athletic: "Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor!Nos vemos en el 2026 madridistas", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

La publicación se llenó rápidamente de muestras de apoyopor parte del vestuario del Real Madrid. Jude Bellingham fue uno de los primeros en reaccionar, comentando un“vuelve más fuerte, hermano”, que resume el sentir del grupo. Vinicius, Fran García y varios compañeros más se sumaron al mensaje de ánimo.

😪 "Absolutamente destrozado por esto..."



🗣️ El mensaje de Trent tras conocerse su lesión que le dejará fuera 2 meses. pic.twitter.com/NzfIr3c15c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 5, 2025

Tren sufre una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, que provoca su adiós al 2025 y el inicio del nuevo año con un tratamiento para intentar rebajar los dos meses de ausencia que recomienda el cuerpo médico.

El exjugador del Liverpool no volverá a los terrenos de juego hasta 2026 y se perderá, por tanto, once partidos entre todas las competiciones, entre ellos los de Champions contra Manchester City, Mónaco y Benfica, además de las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y una hipotética final.

El lateral de 27 años, que no ha podido tener continuidad en los planes de Xabi Alonso por culpa de una lesión en el muslo en septiembre, padece un nuevo contratiempo físico que obligará al tolosarra a improvisar de nuevo en el sector derecho, pues Carvajal también estará fuera hasta 2026. Asencio o Valverde son las dos únicas alternativas, pese a que ninguno se siente cómodo en esa demarcación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026