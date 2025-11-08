El mensaje del ‘Cholo’ Simeone luego del triunfo frente al Levante: “El equipo somos todos”

Este sábado 8 de noviembre, el Atlético de Madrid venció 3-1 al Levante en el Estadio Metropolitano. Cuando el partido se le complicaba al conjunto colchonero, Antoine Griezmann, que ingresó al minuto 61, apareció con un brillante doblete para asegurar tres puntos vitales a su equipo.



En la rueda de prensa posterior al partido, Diego Pablo Simeone se refirió al nuevo rol de Antoine Griezmann en el equipo y enfatizó que lo verdaderamente importante es el colectivo por encima de las individualidades.



La idea nuestra es que el equipo somos todos. Y empiezan once un partido y otros once otro, pero el equipo somos todos y a partir de ahí está la fortaleza del grupo. Y los chicos que no entran lo hacen muy bien, el otro día fue Sorloth, hoy Griezmann y hay que mantener a todos enganchados de interpretar que el equipo somos todos. Después empiezan los once que decide el entrenador 'Cholo' Simeone

Durante la temporada 2025-2026, Simeone ha empleado a Griezmann como revulsivo desde el banquillo, un rol que hasta ahora ha rendido excelentes frutos.



El técnico argentino reconoció que es imposible convencer a los futbolistas de estar conformes con la suplencia, ya que todos quieren ser titulares, pero insistió en que la decisión final es suya y reiteró que lo primordial siempre será el colectivo.



Es imposible. No se puede convencer, porque fui jugador de fútbol y se el sentimiento del futbolista que es que quiero jugar y no hay explicación que le valga para verse esperando la oportunidad. Pero al firmar el contrato no firma que va a ser titular, firma ayudar al equipo, el equipo somos todos y empiezan los que decide el entrenador Simeone

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Finalmente, el 'Cholo' mencionó que "voy decidiendo lo que siento para cada partido con los futbolistas que pueden hacerlo mejor por el club y el equipo".