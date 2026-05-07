El mensaje que publicó Federico Valverde tras el incidente con Aurélien Tchouaméni

Horas difíciles se viven en el seno del Real Madrid. En la mañana del jueves comenzó a circular el rumor de que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni habían tenido un altercado y que incluso la situación había derivado en una pelea.



Posteriormente, el propio club confirmó que el hecho había sucedido, que iba a abrir un expediente disciplinario y que el jugador uruguayo no iba a estar disponible para jugar el Clásico ante el Barcelona, justamente por las consecuencias de la mecionada pelea.

Y ya terminando el día, Valverde emitió un comunicado en las redes sociales en las que se mostró muy dolido por lo sucedido pero negó rotundamente que su compañero le hubiese golpeado.

Las principales declaraciones de Valverde

“Ayer tuve un incidente con un compañero durante una sesión de entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo pareciera desproporcionado”.



“En un vestuario normal, estas cosas pueden pasar y suelen resolverse internamente sin que se haga todo público”.



“Claramente, alguien aquí está difundiendo rumores, y con una temporada sin títulos, donde el Real Madrid siempre está bajo escrutinio, todo se magnifica”.



“Hoy tuvimos otro desacuerdo. Durante la discusión, golpeé accidentalmente una mesa, lo que causó un pequeño corte en mi frente que requirió una visita rutinaria al hospital”.



“En ningún momento mi compañero me golpeó, yo tampoco le golpeé”.

▶️Comunicado de Fede VALVERDE:



🗣️"La frustración hace que todo se agrande. En ningún momento mi compañero me ha pegado. Me golpeé accidentalmente con una mesa"



🗣️"Lo siento de corazón. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida" pic.twitter.com/RxtyP5QJaM — BeSoccer (@besoccer_ES) May 7, 2026

“Siento que mi enfado por la situación, la frustración al ver a algunos de nosotros luchando por llegar al final de la temporada, dándolo todo, me llevó al punto de discutir con un compañero”.



“Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, este momento que estamos viviendo es doloroso”.



“El Real Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente a ello. El resultado es una acumulación de cosas que culminan en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para dudas que avivarán el fuego de un accidente”.



“No iba a hablar hasta el final de la temporada. Fuimos eliminados de la Champions League, y guardé mi enfado y resentimiento para mí”.



“Hemos desperdiciado otro año, y no estaba en posición de publicar en redes sociales cuando la única cara que tenía que mostrar era en el campo, y siento que eso es lo que hice. Por eso soy el que más triste y dolido está por pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas”.



“Siempre lo di todo, hasta el final, y me duele más que a nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que consideren necesaria. Gracias”.