El mercado de Arabia Saudí toca la puerta de los Tigres

El futuro de Juan Brunetta con Tigres comienza a generar todavía más dudas de cara al mercado de fichajes. El creador de juego argentino sigue teniendo muchas opciones de peso para abandonar la institución del norte del país y, dentro del panorama actual, su continuidad parece cada vez más compleja que en meses anteriores.

Desde la trinchera del jugador, se ve más fuera que dentro del club debido a los movimientos que podrían llegar los siguientes días. Si bien todavía pertenece a Tigres y la puerta de salida está abierta por ambas partes, diferentes mercados empiezan a observar la situación del futbolista argentino con gran interés.

El club saudí Al-Diriyah FC se habría mostrado interesado en el argentino Juan Brunetta, aunque al día de hoy no existe una propuesta formal en las oficinas de Tigres 🧐https://t.co/E5SiGgva10 pic.twitter.com/9TApfL0Be6 — MedioTiempo (@mediotiempo) July 8, 2026

Uno de los destinos que ha aparecido con fuerza en las más recientes horas el de Arabia Saudí, liga que continúa buscando nombres de poder para fortalecer su proyecto. En este escenario surge el interés del Al-Diriyah FC, equipo que recién consiguió el ascenso y que tiene en la mira a Brunetta como su primer gran fichaje.

En este momento, el interés se encuentra en su etapa naciente. Es decir, Brunetta es del gusto del club, sin embargo, no ha habido un acercamiento formal con el manejo del jugador. De la misma forma, los de la UANL no tienen ningún tipo de oferta por su estrella.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Brunetta ha sido uno de los futbolistas más diferenciales del fútbol mexicano en los últimos años, siendo así, no sorprende que existan equipos interesados en intentar conseguir su fichaje. Su creatividad, capacidad ofensiva y experiencia lo convierten en un perfil llamativo dentro y fuera de la Liga MX.

Otro factor que juega en favor del mercado de Arabia, es la falta de ofensiva de Cruz Azul por el fichaje de Juan. Si bien el jugador gusta y mucho dentro de La Noria, no han podido presentar oferta formal debido a la falta de plazas de extranjero en la plantilla.