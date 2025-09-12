El mercado de la liga de Arabia Saudí toca una vez más la puerta del Barcelona
La Saudí Pro League pasó de ser un proyecto tentador a una realidad deportiva. Cada vez más jugadores de renombre a nivel mundial se decantan por un futuro dentro de Arabia. Los sueldos y condiciones de vida que ofrece dicho destino, no se pueden encontrar en ninguna otra liga en el planeta.
Uno de los que han dado el salto a dicho destino este verano fue Íñigo Martínez. Luego de ser clave para el Barcelona, el zaguero decidió cerrar su fichaje con el Al-Nassr que se ha reforzado en todas las líneas. Ahora, el conjunto de la corona de nueva cuenta pone la mira en una pieza de peso en el cuadro culé.
De acuerdo con el más reciente reporte del diario Sport, el Al-Nassr muestra interés en el fichaje de Marc Bernal. El club entiende que ahora que el juvenil se ha recuperado al cien por ciento, más temprano que tarde comenzará a demostrar la calidad técnica que le destaca desde su etapa en La Masía.
Más allá del real interés del cuadro de los jeques por el medio de contención, todo indica que su fichaje tiene tintes de imposible. En este punto ni el Barcelona, ni el mismo Bernal se plantean un traspaso a Arabia por más tentadora que puedan ser las cifras.
Siendo el caso, los culés dejan bien en claro a los jeques que si desean sumar a Marc dentro de su proyecto, tendrán que pagar su clausula de salida inmediata, misma que es de 500 millones de euros.
Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.