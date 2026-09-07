El mexicano que está en la pelea por el Balón de Oro

Julián Quiñones está muy cerca de escribir una página inédita para el futbol de México, al menos en lo que va del siglo. El delantero aparecería dentro de la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026, reconocimiento que ya de origen premiará a los mejores futbolistas del último año y cuyos candidatos serán anunciados oficialmente este martes 8 de septiembre.

La posible presencia del atacante entre los aspirantes al prestigioso galardón representa el reflejo de una temporada brillante, por mucho, la mejor de su carrera. Quiñones logró trasladar su enorme rendimiento individual con Al-Qadsiah hasta la selección mexicana, aprovechando precisamente la Copa del Mundo para confirmar su candidatura dentro de la élite internacional durante este año.

🚨🤯 BREAKING: JULIAN QUIÑONES IS SET TO BE NAMED AMONG THE 30 NOMINEES FOR THE 2026 BALLON D’OR!



HISTORY FOR MEXICAN FOOTBALL. 🏆👏🏼



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El Mundial 2026 terminó por convertirse en el gran escaparate para el delantero. Quiñones consiguió cuatro goles durante la participación de México, siendo el máximo anotador del combinado nacional en el torneo y con diferencia por sobre el resto, el mejor hombre dentro de la cancha para la escuadra mexicana.

Su actuación mundialista, sin embargo, solamente representó la continuación de una campaña única. Antes de incorporarse a la concentración de México, el atacante se coronó como el campeón de goleo de la Saudi Pro League después de registrar 33 anotaciones en 31 partidos disputados con la camiseta del Al-Qadsiah durante la temporada 2025-2026.

Mexico v England -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

La dimensión de ese logro aumenta al observar los nmbres que quedaron detrás del mexicano. Quiñones fue capaz de terminar por delante de de Ivan Toney, quien alcanzó 32 anotaciones, y Cristiano Ronaldo, que finalizó con 28. También superó ampliamente a otras figuras internacionales de la competición saudí, entre ellas Karim Benzema y Joao Félix.

Ahora, todo apunta a que ese extraordinario rendimiento recibirá reconocimiento internacional. Reportes surgidos este lunes colocan a Quiñones dentro de la selección definitiva de 30 futbolistas que competirán por el Balón de Oro.

Más allá que conseguir el premio luce como un escenario ciertamente lejano, el simple hecho de estar ya dentro de los considerados, ya es una victoria gigantesca en la carrera de Julián.