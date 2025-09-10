El mexicano que militó e Europa y podría continuar su carrera con Chivas

La actualidad de Chivas no es la mejor. El equipo no compite al nivel que deseaba la gerencia con la firma de Fernando Hierro como técnico. A pesar de ello la presidencia del club que comanda Amaury Vergara tiene plena confianza tanto en el cuerpo técnico como en la nueva dirección deportivo.

Algo de lo poco que ha hecho Chivas en tiempos recientes en la formación de talento en su club filial. Al mismo incluso han sumado mexicanos que firman procedentes de Europa. A dicha lista podría sumarse en los siguientes días un zaguero central de considerable capacidad física.

Carlo Soldati, el ex Cagliari que buscarían las Chivas como refuerzo… 🤝🇲🇽https://t.co/u8mjySwAVm — AS México (@ASMexico) September 10, 2025

El jugador en cuestión es Carlos Soldati. El mexicano tuvo una etapa formativa con el Cagliari sub-20 de la Serie A. En divisiones con límite de edad del club, el zaguero incluso llegó a sumar títulos, sin embargo, una vez que el club decidió no ir más con su presencia en la plantilla, emigró a México.

Hoy mismo Saldati se encuentra dentro del Querétaro donde forma parte de la sub-21. Chivas le tiene en la mira siguendo su evolución y consideran que sería un buen fichaje visto como una apuesta a futuro.

En todo caso, la ideal del rebaño sería comprar la carta del jugador y mandarle al Tapatío para siga con su formación. Este es un proceso que han llevado no mucho tiempo atrás con otros jugadores como lo fue el caso de Teun Wilke.