El mexicano que podría sumarse a Cruz Azul ante la salida de Ángel Sepúlveda

Cruz Azul avanza en la definición de su próximo refuerzo ofensivo y Nicolás Larcamón ya habría elegido al sustituto de Ángel Sepúlveda. El técnico argentino considera que Alfonso Alvarado, conocido como ‘el plátano’, es el hombre ideal para asumir ese rol en el ataque celeste.

Larcamón conoce perfectamente al delantero, a quien dirigió durante su etapa en León. Esa relación previa y la confianza que tiene en sus cualidades habrían sido factores determinantes para colocarlo como su primera opción, especialmente ante la inminente salida de Sepúlveda rumbo a Chivas.

➡️ Así lo ha revelado Paco Montes de FOX, quien añade que Nico siempre ha tenido debilidad por Alvarado

El estratega cree que Alvarado puede ofrecer dinamismo, movilidad y sacrificio, tres características que considera esenciales en su modelo de juego. Con la luz verde del atacante mexicano para emigrar a la Noria, el movimiento depende ahora de la negociación entre clubes.

León, por su parte, está abierto a escuchar propuestas. La directiva es consciente del interés cementero y no descarta una transferencia, aunque advierte que no aceptará perder al jugador por una cifra inferior a la que pagó recientemente.

Los del Bajío desembolsaron 2.5 millones de dólares por los derechos de Alvarado el pasado verano. Por ello, cualquier oferta de Cruz Azul deberá igualar o superar ese monto para avanzar en la operación, según fuentes cercanas a la negociación.

En Cruz Azul confían en que la voluntad del futbolista y la relación de Larcamón con la institución esmeralda puedan facilitar los términos. El club necesita cerrar pronto un atacante, considerando que Sepúlveda ya tiene todo encaminado para convertirse en refuerzo del Guadalajara en enero.

La apuesta por ‘el plátano’ muestra nuevamente la influencia del entrenador en la planeación deportiva. Larcamón busca un equipo con futbolistas que entiendan su estilo de inmediato, y Alvarado cumple con ese requisito.

Con el mercado próximo a abrir y ambas partes dispuestas a dialogar, se espera que en los siguientes días haya avances concretos. Por ahora, Alfonso Alvarado se mantiene como el objetivo número uno de Cruz Azul para reforzar su frente ofensivo.