¿El México vs Ecuador de los 16vos va por TV abierta en suelo mexicano?

La selección de México logró un paso perfecto en la Fase de Grupos del Mundial 2026, ya que sumó nueve puntos, algo que nunca había logrado. El Tricolor se impuso a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, pero ahora en su camino tiene que enfrentarse a Ecuador, el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Fue este domingo 28 de junio cuando las llaves de dieciseisavos dieron inicio, con la anfitriona Canadá eliminando a Sudáfrica por la mínima del capitán Stephen Eustáquio. La actividad seguirá este lunes 29 de junio con tres compromisos más: Brasil ante Japón, Alemania contra Paraguay y Países Bajos frente a Marruecos.



Se debe recordar que el combinado azteca y el cuadro ecuatoriano ya se vieron alguna vez las caras en la historia de la Copa del Mundo. Precisamente fue en la Fase de Grupos de Corea-Japón 2002 cuando compartieron el sector con Italia y Croacia, avanzando La Nationale y México. En su respectivo partido, La Tricolor pegó primero a través de Agustín Delgado a los cinco minutos, no obstante, Jared Borgetti y Gerardo Torrado comandaron la voltereta azteca.



Desde ese entonces se han enfrentado en siete amistosos, con tres victorias para los verdes por tres empates y un único triunfo para los ecuatorianos. Sumado a ello, se han topado dos veces en la Copa América. En el 2015, en la Fase de Grupos, los de la CONMEBOL vencieron 1-2 y en la edición 2024, también en Fase de Grupos, se cerró un empate sin anotaciones.

¿El México contra Ecuador va por TV abierta en suelo mexicano?

Si bien ViX es el que tiene los derechos de transmisión de los partidos del Mundial para México, Azteca 7 ha podido transmitir algunos de los cotejos y esta vez no será la excepción, sin olvidar que el Canal 5 y el Canal Nu9ve, al pertenecer a Televisa, también transmitirán en televisión abierta. Las televisoras de la Ajusco y de Chapultepec ya hicieron oficial que pasarán el encuentro, el cual arrancará a las 19 horas local.



De no poder ver el duelo por televisión abierta, también existe la posibilidad de que veas al Tricolor a través del sitio web oficial de Azteca 7, además de sus apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. Mismo caso con TUDN En VIVO.



Otra buena noticia es que no solamente transmitirán el choque de Javier Aguirre y sus dirigidos, sino que también pasarán el Países Bajos contra Marruecos y el Alemania frente a Paraguay.