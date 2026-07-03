El México vs Inglaterra vuelve a su horario original

El viernes 3 de julio ha sido un día cargado de información para los aficionados mexicanos. El rumor de un posible cambio de horario para el partido del próximo domingo entre la selección de México y el conjunto de Inglaterra generó debate en redes sociales.

Se hablaba de que el encuentro, programado para llevarse a cabo a las 18:00 hrs, tiempo de México, se jugaría a las 12 del mediodía. Un horario que resultaba sumamente conveniente para la escuadra tricolor, tomando en consideración la altura de la Ciudad de México y los altos grados centígrados de temperatura. De hecho, la última vez que México ganó unos octavos de final, fue en el Mundial de 1986, cuando enfrentaron a Bulgaria en el estadio Azteca, y el cotejo se jugó también a las 12 del mediodía.

Ya todo estaba dado. Inglaterra veía con buenos ojos el cambio, puesto que esto permitía que sus aficionados, a la distancia, pudieran disfrutar mejor de este encuentro por los octavos de final de la copa del mundo. No obstante, con información de Alberto Lati, el partido volverá a su horario original. Una decisión que parece no gustarle del todo a ninguna de las dos federaciones.

Se jugará a las 6 pm como en origen estaba programado.

La FIFA ya había tomado la decisión de moverlo a las 12 e incluso posponer una hora el Brasil-Noruega. Se revirtió cuando ya estaba en marcha todo el plan logístico y de seguridad para jugarlo al mediodía, ante la mala… https://t.co/olzljYciO7 — Alberto Lati (@albertolati) July 3, 2026

Los antecedentes entre México e Inglaterra

El historial entre el conjunto azteca y el cuadro inglés es de nueve partidos donde solamente uno ha sido oficial y el resto encuentros amistosos. El duelo oficial fue en la edición de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, en la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo 1.

En aquella ocasión ese encuentro se disputó en el Estadio de Wembley frente a más de 92,000 aficionados, el conjunto local se quedó con el triunfo y se impuso por 2-0 frente a los aztecas con las anotaciones del legendario Sir Bobby Charlton y Roger Hunt.

Desde entonces, los mexicanos y británicos no se han vuelto a ver las caras en un choque mundialista ni siquiera en un partido oficial, dejando ese enfrentamiento en Londres como el único antecedente oficial. El resto de los ocho juegos disputados entre ellos han sido de carácter amistoso.

El cuadro europeo ha sido ampliamente superior frente a la escuadra tricolor con un saldo total de nueve partidos disputados entre ambos. Seis han sido triunfos para los ingleses, un empate y dos victorias para los mexicanos.

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