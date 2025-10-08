El momento clave que hizo que Rodrygo eligiera al Real Madrid sobre el FC Barcelona

Rodrygo admitió que estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona en 2018, pero una conversación con su padre lo catapultó al Real Madrid.

El internacional brasileño despertó el interés de clubes de toda Europa tras dos temporadas destacadas en el Santos FC, pero Rodrygo, que por aquel entonces solo tenía 17 años, soñaba con jugar en LaLiga. Tanto es así que, cuando el Barcelona llamó a su puerta, el extremo fichó por el equipo catalán.

Sin embargo, antes de que el traspaso se hiciera oficial, su padre le comunicó el considerable interés del Real Madrid, lo que cambió el rumbo del futuro del brasileño.

“Antes de fichar por el Real Madrid, ya estaba todo hecho y yo había fichado por el Barça. Es cierto”, reveló Rodrygo en una entrevista con el diario AS. “Pero mi padre me dijo que el Real Madrid nos había llamado y que tenía que elegir".

“Para mí, fue muy fácil. Sabía lo que quería y cuál era mi sueño. No lo dudé ni un segundo. Y aquí estoy”, dijo Rodrygo.

Rodrygo esperó hasta cumplir los 18 años para mudarse a la capital española, donde finalmente ayudaría al Real Madrid a ganar 13 trofeos, incluyendo dos UEFA Champions League. Tanto el palmarés del Merengue como la carrera del brasileño podrían haber sido muy diferentes si hubiera decidido seguir los pasos de su ídolo Neymar Jr. y fichar por el Barcelona.

La complejidad de la situación no pasó inadvertida para Rodrygo, aunque admitió que la decisión fue “fácil de tomar” al final. Al fin y al cabo, la Casa Blanca era el “sueño” del delantero que “no podía esperar más” para hacer realidad.

Una vez que Rodrygo juró su lealtad al Real Madrid, el extremo se convirtió automáticamente en parte de la mayor rivalidad en España. Jugar contra el Barcelona no es nada nuevo para el jugador de 24 años, pero el primer Clásico de esta temporada trae consigo una presión adicional tras la derrota del Real Madrid en los cuatro partidos de la temporada 2024/25.

"Es mejor olvidar la temporada pasada. Sabemos que no estuvimos a la altura, sobre todo en los Clásicos", dijo Rodrygo.

El equipo de Hansi Flick derrotó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, la final de la Copa del Rey y dos veces en La Liga para lograr el triplete nacional la temporada pasada. Los catalanes le metieron 16 goles al 15 veces campeón de Europa en los cuatro partidos.

El Real Madrid ansía redención y revancha, y tendrá su primera oportunidad de derrotar a su acérrimo rival el domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

"Va a ser un partido complicado, pero jugamos en el Bernabéu ante nuestra afición, y tenemos que demostrar de lo que somos capaces, planificarlo todo bien para ganarles pase lo que pase. Jugamos en casa", dijo Rodrygo.

