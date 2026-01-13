El momento en el que se originó la tensión entre Xabi Alonso y Vinícius Jr. en el Real Madrid
El paso de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid llegó a su fin este lunes con un anuncio del Merengue en sus redes sociales oficiales, y el tiempo de balance y análisis comenzó. Una de las aristas es sin dudas la relación entre el entrenador y la plantilla, principalmente con el histriónico y polémico Vinicius Jr.
Según informó el periodista Sergio Quirante, las tensiones entre el tolosarra y el carioca empezaron temprano, en la previa de la semifinal del Mundial de Clubes frente al París Saint-Germain. En ese entonces, Kylian Mbappé regresaba de una lesión y Alonso quería contar con él a toda costa, marginando así a Vinicius al banco de suplentes.
Finalmente, por la lesión de Trent Alexander-Arnold, el brasileño terminó jugando el encuentro que fue derrota por 4-0 frente a los vigentes campeones de Europa, aunque esa herida no sanó del todo y pareció reabrirse en cada cruce entre el ex Flamengo y el entrenador.
El punto más álgido de la mala relación entre Vini y Xabi se pudo ver en el Clásico por LaLiga que el Real Madrid le ganó al FC Barcelona, con un berrinche del brasileño a la hora de ser reemplazado. Horas más tarde pidió disculpas en el vestuario y esa actitud fue valorada incluso públicamente por el entrenador, pero la reacción en el césped del Bernabéu en pleno partido demostró de manera elocuente que la relación entre el brasileño y el ex entrenador del Bayer Leverkusen no era nada buena.
Utilizando las redes sociales como termómetro, los siete futbolistas que no han realizado ningún posteo despidiendo al entrenador son Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Franco Mastantuono y Brahim Díaz, aunque este último está a horas de jugar la semifinal de la Copa Africana de Naciones con la selección de Marruecos.
