El Manchester City de Pep Guardiola sufrió una dura baja para el partido de la gran final de la EFL Cup frente al Arsenal al confirmarse la ausencia por lesión de uno de sus referentes en la zaga, el portugués Rubén Dias no pudo superar la lesión de los isquiotibiales tras el juego de Champions League ante el Real Madrid.

A pesar de la ausencia del defensa luso, el Manchester City consiguió vencer a los Gunners por marcador de 2-0 y levantó su primer título de la temporada 2025/2026. La disputa continuará en las proximas semanas, ya que ambas escuadras pelearán hasta el final de la campaña por el título de la Premier League.

Your League Cup final line-up! 😤🩵



XI | Trafford, Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Semenyo, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Donnarumma, Reijnders, Stones, Marmoush, Kovacic, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden



🤝 @etihad pic.twitter.com/yFQxE1CMSu — Manchester City (@ManCity) March 22, 2026

Rúben tampoco fue convocado para la Fecha FIFA de marzo

Esta noticia era de esperarse y retumbó horas antes del compromiso, pero la realidad es que ya se veía venir, luego de que el seleccionador del combinado luso no lo convocara para los partidos que tendrá la selección de Portugal en Norteamérica enfrentando a la selección mexicana en la reapertura del Estadio Banorte tras su remodelación previo al Mundial 2026.

Así como su compromiso frente a la selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Al igual que el capitán Cristiano Ronaldo que no fue llamado para estos compromisos por temas de lesión, ambos referentes no podrán estar en el continente americano antes de encarar la justa mundialista en los territorios norteamericanos de México, Estados Unidos y Canadá.