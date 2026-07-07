El motivo detrás del "Braut" en la camiseta de Haaland con Noruega

Además de ser una de las grandes figuras goleadoras de la Copa del Mundo 2026, Erling Haaland despertó la curiosidad de los aficionados por un detalle poco habitual en su camiseta: diferencia de lo que ocurre en el Manchester City, donde luce únicamente "Haaland" en la espalda, con la selección de Noruega se identifica como "Braut Haaland".

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Lejos de tratarse de una decisión estética, el cambio responde exclusivamente a una cuestión familiar y cultural. "Braut" es el apellido de su madre, Gry Marita Braut, y forma parte del nombre completo del delantero, Erling Braut Haaland.

Eagle-eyed viewers who haven’t been watching Norway since last summer would have noticed the back of Erling Haaland’s shirt with a second surname on it.



Since August, and only during international fixtures and not at Manchester City, the striker has had ‘Braut Haaland’ on his… pic.twitter.com/l67smQd0mu — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 17, 2026

Asimismo, la elección también tiene relación con una tradición habitual en Noruega, donde muchos segundos nombres funcionan como apellidos heredados de uno de los padres para conservar el vínculo con ambas familias.

Un reconocimiento a su madre

Antes de formar una familia, Gry Marita Braut fue una destacada atleta y llegó a proclamarse campeona nacional de heptatlón durante la década de 1990. De hecho, Haaland mostró en varias ocasiones el estrecho vínculo que mantiene con ella: uno de los momentos más recordados fue la celebración del título de la UEFA Champions League conseguido por el Manchester City en 2023, cuando ambos compartieron el festejo sobre el campo de juego.

Aunque su padre, Alf-Inge Haaland, también tuvo una exitosa carrera como futbolista en la Premier League, el delantero también quiso que el apellido materno tuviera un lugar destacado durante el Mundial.

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

No es la primera vez que utiliza "Braut"

Si bien para muchos aficionados el cambio resultó novedoso, Haaland ya había competido anteriormente bajo el nombre "Erling Braut Haaland" al comienzo de su carrera. Con el paso de los años simplificó el nombre de su camiseta a "Haaland" en el fútbol de clubes; incluso modificó la escritura de su apellido de -originalmente Håland- a una versión más sencilla de pronunciar y reconocer fuera de Noruega.

Ahora, mientras lidera la histórica campaña de su selección en la cita mundialista con siete tantos y comparte el liderato de la tabla de goleadores, el delantero también aprovecha el escenario más importante del fútbol para reivindicar una parte de su identidad que siempre lo acompañó.

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