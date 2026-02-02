El motivo por el que Cristiano Ronaldo no quiere jugar con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo vuelve a ocupar el centro de la escena, aunque esta vez lejos del campo. El delantero resolvió no jugar el compromiso de este lunes entre el Al Nassr y el Al Riyadh, una decisión que responde a su creciente malestar con la conducción del club y que ya genera repercusiones en toda la Saudi Pro League. No se trata de una molestia física ni de una rotación planificada: es una postura política y deportiva.

En un primer momento, versiones locales indicaban que la ausencia estaba relacionada con la preparación para el duelo clave ante el Al Ittihad. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que Cristiano se negó directamente a participar del encuentro.

El trasfondo del conflicto

El principal foco del enojo del capitán portugués está puesto en el rol del Fondo de Inversión Pública (PIF), organismo que administra varios de los principales clubes del país. Desde el entorno de Cristiano entienden que el Al Nassr no recibió el mismo respaldo que otros equipos, especialmente el Al Hilal, que continúa reforzándose con figuras internacionales y apunta a dominar el campeonato.

Cristiano Ronaldo, Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

La posibilidad de que Karim Benzema se sume a ese club profundizó la sensación de desequilibrio. Mientras sus rivales se potencian, el Al Nassr apenas sumó una incorporación joven, muy lejos de las expectativas que tenía Ronaldo para encarar la recta final de la temporada.

Malestar en la estructura dirigencial

El conflicto no se limita al mercado de pases. También existe descontento por cambios internos en la estructura del club. La reducción de poder de directivos clave en el área deportiva habría provocado un freno en la toma de decisiones, algo que impacta directamente en la planificación del equipo.

Para Cristiano, acostumbrado a proyectos sólidos y ambiciosos, este escenario representa un retroceso. Su postura refleja una exigencia clara: competir en igualdad de condiciones y con objetivos acordes a su jerarquía y trayectoria.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Cristiano Ronaldo will 𝐌𝐈𝐒𝐒 tomorrow’s match against Al Riyadh. ❌



His absence is 𝐍𝐎𝐓 due to injury, or any fitness-related reason. 🗞️



According to A Bola, Ronaldo is unhappy with the the lack of investment at Al Nassr in the transfer window. 🟡🇸🇦 pic.twitter.com/ugBfnGWmXc — 433 (@433) February 1, 2026

Un gesto que puede cambiar el rumbo

En Arabia Saudí ya se habla de un posible efecto dominó que podría alterar el desarrollo del campeonato. Cristiano movió una ficha y dejó expuesta una interna que hasta ahora se mantenía bajo control.

La respuesta del PIF y de el Al Nassr será clave. De ella dependerá no solo el futuro inmediato del club, sino también la continuidad de un proyecto que gira, en gran parte, alrededor de la figura más influyente del fútbol saudí.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL