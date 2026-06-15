Había mucha expectativa en torno al debut de la selección de España en este Mundial 2026. Los dirigidos por De la Fuente se enfentaban a Cabo Verde, tal vez una de las selecciones más débiles del torneo (al menos en la previa) por lo que las especulaciones giraban en torno a cuántos goles iban a poder convertir los europeos.

Sin embargo, como sabemos, en el fútbol no siempre 1 más 1 es 2. Los africanos defendieron como nunca y lograron un 0 a 0 que seguramente pasará a la historia de este país con nula tradición en el mundo del balonpié.

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

El motivo por el que el empate de España ante Cabo Verde no es una buena noticia para la selección argentina

Tras el sorteo realizado en dicimebre de 2025, quedó determinado que los dos primeros del Grupo H (integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita) cruzarán con los del J, en donde están Argentina, Austria, Jordania y Argelia.



Es decir, si se da la lógica, los campeones del mundo en Catar 2022 tendrán un cruce de riesto en los 16avos de final, ante españoles o uruguayos.



El empate de la Roja ante Cabo Verde hace que Uruguay, si gana sus dos partidos más accesibles en el grupo, pueda conformarse con un empate cuando juguen ante los campeones europeos.



De darse este escenario, aún lejano e hipotético, tendríamos un super partido en la primera instancia eliminatoria entre Argentina y España. Algo que, en principio, no parecería deseable para los dirigidos por Lionel Scaloni.

El debut de Argentina

Los campeones reinantes debutará este martes ante Argelia. El lunes 22 les tocará Austria y cerrarán su actividad del grupo J el sábado 27, ante la debutante Jordania.



¿Veremos un duelo entre argentinos y españoles en los 16avos de final? Por ahora hay que esperar.