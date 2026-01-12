El motivo por el que fracasó el fichaje de Hamza Abdelkarim por el FC Barcelona

Hace apenas unos días parecía casi seguro que el delantero de 18 años, Hamza Abdelkarim, se incorporaría al FC Barcelona durante este mercado de fichajes. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan que las exigencias del Al Ahly SC han paralizado por completo la operación.

A principios de 2026, el diario AS señaló que se había alcanzado un acuerdo total entre el conjunto azulgrana y el club egipcio para la cesión del jugador. Esto convertiría a Abdelkarim en el primer jugador de dicha nacionalidad en la historia del Barcelona.

Desde el citado medio incluso indicaban que el futbolista podría viajar a la Ciudad Condal para someterse a los exámenes médicos necesarios esta semana, pero la falta de un anuncio oficial comenzó a generar dudas.

El Al Ahly permitiría que Abdelkarim se una al Barcelona cedido este invierno, pero solo si el jugador firma una extensión de contrato con el club antes de su salida. Actualmente, el futbolista y su padre, quien también trabaja como su agente, han rechazado la posibilidad de renovar su contrato con el Al Ahly, lo que ha paralizado por completo su fichaje por el Barcelona, ​​según SPORT.

La oferta del Barcelona es un contrato a corto plazo para lo que resta de temporada, con una opción de compra no obligatoria que podría activarse en verano. El temor de los egipcios es que los catalanes no activen esta opción y que Abdelkarim regrese en seis meses, con solo un año restante de su contrato actual, que finaliza en 2027.

La idea en el Barcelona era que se uniera al filial, el Barça Atlético, y se tendría que pagar una cantidad de 5 millones de euros (5,8 millones de dólares) al Al Ahly cuando jugara cinco partidos.

Según Mundo Deportivo, la opción de compra asciende a 1,5 millones de euros (1,7 millones de dólares) y el Al Ahly se quedaría con el 15% de una futura venta. Además, se informa que el club que lo formó recibiría 5 millones de euros adicionales si se alcanzaran ciertos incentivos basados ​​en el rendimiento.

Sin embargo, a pesar de que el Barcelona llegó a un acuerdo con el Al Ahly y Abdelkarim, la situación de la renovación del contrato en Egipto ha llevado el traspaso al borde del colapso. Se esperan más negociaciones en los próximos días, pero parece que el Al Ahly no va a ceder en sus exigencias, lo que pone en peligro las posibilidades del Barcelona de adquirir al joven y prometedor delantero.

Actualmente, el jugador se encuentra disputado la Copa África con la selección de Egipto y no se ha pronunciado al respecto.

