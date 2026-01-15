El FC Barcelona afronta su compromiso copero frente al Racing de Santander con una ausencia destacada en el centro del campo. Frenkie de Jong no entra en la convocatoria para el encuentro de hoy.



Su baja no responde a una decisión técnica ni a problemas físicos, sino a una sanción disciplinaria derivada de la reciente final de la Supercopa de España.

El conjunto azulgrana llega a este partido tras vivir una semana redonda. El pasado domingo levantó el primer trofeo del curso, el cuarto desde la llegada de Hansi Flick, imponiéndose nada menos que al Real Madrid en la final. Raphinha, con un doblete, y Robert Lewandowski fueron los grandes protagonistas de un triunfo que reforzó el proyecto del técnico alemán y que incluso tuvo consecuencias en el eterno rival, con la salida de Xabi Alonso del banquillo madridista.

La acción que cambió el desenlace para De Jong

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Sin embargo, no todo fueron celebraciones aquella noche. En los minutos finales del encuentro, Frenkie de Jong protagonizó la única nota negativa para el Barça. En una acción defensiva, el neerlandés intentó interceptar el balón con una entrada, pero calculó mal la altura de su pierna y terminó impactando de forma peligrosa sobre Kylian Mbappé. El colegiado José Luis Munuera Montero no dudó y le mostró la tarjeta roja directa, una decisión que no fue rectificada desde la sala VAR por Daniel Jesús Trujillo Suárez.

A diferencia de lo que ocurre en otras competiciones, las sanciones derivadas de la Supercopa de España no se cumplen en la siguiente edición del torneo, sino en el primer partido oficial correspondiente a una competición nacional. Este matiz reglamentario hacía especialmente relevante la resolución del castigo.

Un partido de suspensión… en Copa

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Tal y como se preveía, el juez único de competición confirmó este martes la sanción mínima para Frenkie de Jong: un partido de suspensión. En el acta disciplinaria se recoge que la sanción se impone por “producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”, acompañada de una multa accesoria según el artículo 52 del Código Disciplinario.

Aunque el FC Barcelona tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante el Comité de Competición, el Comité de Apelación o incluso el TAD, en el club no se contempla llevar el caso más allá. Todo apunta a que el centrocampista asumirá el castigo sin mayor recorrido jurídico.

El propio reglamento es claro al respecto. El artículo 56 establece que las sanciones procedentes de la Supercopa deben cumplirse en los partidos oficiales siguientes por orden cronológico, independientemente de la competición. Esto implica que Frenkie de Jong no puede ser alineado, ni siquiera estar en el banquillo, en el duelo de Copa del Rey frente al Racing de Santander.

De este modo, Hansi Flick deberá reorganizar su medular para el choque copero, mientras el Barça confía en que la ausencia del neerlandés sea solo un contratiempo puntual en un momento dulce de la temporada.

