El motivo por el que Gabriel Martinelli podría evitar una sanción por empujar al árbitro

Según un informe, no se espera que el extremo del Arsenal, Gabriel Martinelli, reciba una sanción adicional por empujar al árbitro durante la derrota de su equipo ante el Southampton el sábado. En los últimos instantes del partido, el extremo brasileño empujó a Sam Barrott para intentar ejecutar rápidamente un tiro libre en busca de un gol que evitara la eliminación de la FA Cup, recibiendo una tarjeta amarilla por su acción excesiva.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Según The Athletic, el hecho de que Barrott sancionara a Martinelli durante el partido significa que es poco probable que la FA revise el incidente y que no se impondrá ninguna sanción adicional. Este incidente se ha comparado con una polémica anterior de Martinelli, quien fue amonestado en enero por intentar empujar a Conor Bradley fuera del campo mientras estaba lesionado. Al lateral derecho del Liverpool se le diagnosticó una lesión de rodilla que lo dejó fuera de la temporada, y Martinelli se disculpó rápidamente. Dado que fue amonestado en el campo, no se tomaron más medidas.

El momento del partido: Martinelli empujando al árbitro para que se corra y deje reanudar rápido el juego. Un poco de rebeldía y bien de termo. Momentazo 🤣



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Si bien Martinelli podría tener la esperanza de evitar el castigo por su empujón a Barrott, un ejemplo de esta misma fase de la FA Cup de 2023 podría ser motivo de preocupación: el exdelantero del Fulham, Aleksandar Mitrovic, recibió una tarjeta roja por empujar al árbitro Chris Kavanagh en una airada protesta, pero el incidente fue investigado y finalmente se le impuso una suspensión de ocho partidos.

Es muy improbable que Martinelli reciba una suspensión tan prolongada, dado que Mitrovic fue sancionado tanto por la tarjeta roja como por insultar a un árbitro, pero la conducta violenta hacia un árbitro influyó en la duración de su sanción. El empujón de Martinelli a Barrott no fue tan agresivo como el de Mitrovic; el brasileño simplemente intentaba apartar al árbitro, en lugar de intimidarlo. Sin embargo, el hecho de que un jugador ponga las manos sobre un árbitro rara vez se toma a la ligera, en cualquier contexto.

Barrott claramente consideró que había una diferencia, al mostrar solo una tarjeta amarilla en lugar de seguir el ejemplo de Kavanagh con una roja, y es probable que esto influya en cualquier análisis posterior de la FA. Si Martinelli fuera sancionado, la suspensión no se limitaría a la FA Cup. Incluiría los partidos de la Premier League y dejaría al Arsenal vulnerable en su lucha por el título.

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