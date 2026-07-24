El motivo por el que Guardiola descarta dirigir a la selección de Italia

Después de varios días analizando la propuesta, Pep Guardiola decidió no aceptar la oferta de la Federación Italiana de Fútbol para convertirse en el nuevo entrenador del combinado y optó por tomarse un descanso antes de asumir un nuevo desafío profesional.

El epañol agradeció el interés de la FIGC y reconoció sentirse honrado por haber sido considerado para liderar el nuevo proyecto deportivo de la Azzurra. Sin embargo, entiende que este es el momento adecuado para desconectarse del futbol y dedicar más tiempo a su familia.

🚨🇮🇹 Pep Guardiola says no to Italian national team head coach job offered by the Federation.



Guardiola considered the proposal this week but wants to dedicate time to his family, recharge and return into football later on. pic.twitter.com/IyavAYYN4J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Un proyecto ambicioso que no alcanzó

El plan impulsado por Paolo Maldini, director técnico de la federación, iba mucho más allá del primer equipo; la propuesta contemplaba la participación de Guardiola en el desarrollo de todas las categorías de la selección italiana, además de un importante respaldo económico para convencerlo.

Aún así, el aspecto financiero nunca fue el factor determinante. La principal razón de su negativa fue el desgaste acumulado tras una década de máxima exigencia en Inglaterra con el Manchester City, donde se consolidó como uno de los entrenadores más exitosos de la historia moderna.

Además, Guardiola siempre manifestó que disfruta el trabajo cotidiano con sus futbolistas y, por ende, dirigir una selección nacional implica convivir con los jugadores únicamente durante las fechas FIFA y las competencias oficiales, una dinámica muy distinta a la que lo llevó al éxito en clubes. Ese cambio de rutina terminó inclinando la balanza hacia un "no" que, aunque esperado, representa un duro golpe para los planes de Italia.

La Azzurra ya busca nuevas alternativas

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | NurPhoto/GettyImages

Ahora, con la negativa de Guardiola confirmada, la Federación Italiana reactivó la búsqueda de un nuevo entrenador para encabezar la reconstrucción de la selección, cuyo gran objetivo es volver a competir en una Copa del Mundo tras varios años de decepciones.

Andrea Pirlo aparece como uno de los candidatos con más fuerza, mientras que también permanecen en el radar nombres de peso como Carlo Ancelotti y Roberto Mancini. A este escenario se suma la decisión de Gianluigi Buffon de no regresar a la estructura federativa en un nuevo cargo, por lo que la renovación del proyecto italiano deberá continuar sin dos de las figuras que más ilusión despertaban entre los hinchas.

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