El motivo por el que Jesús Gallardo prefiere a Tigres que a Cruz Azul en la final

Si bien primero deben conseguir el pase a la final en la semifinal en contra de Monterrey, Jesús Gallardo no esconden que prefiere encontrar a Tigres que a Cruz Azul en el duelo por el título de la Liga MX.

Lejos de una preferencia deportiva, la postura de Gallardo gira en torno a temas de calendario. Si los celestes llegan a la final, el torneo deberá parar de nuevo por la presencia del club de la capital del país en la Copa Intercontinental.

Ojalá Tigres elimine a Cruz Azul para que no sea hasta diciembre porque quiero pasar Navidad con mi familia y poder desvelarme un rato, y obviamente espero primero que nada ganar con Toluca porque estoy aquí y la verdad es que estoy muy feliz, y sobre lo otro el calendario así lo hace, entonces estamos tranquilos. Uno como jugador trata de prepararse y descansar para aguantar cada partido, pero estamos tranquilos sobre eso y la Final primero que nada esperemos que lleguemos nosotros, y después que ojalá Tigres se elimine a Cruz Azul. Jesús Gallardo

Sobre el hecho de enfrentar a su ex equipo, Monterrey, Gallardo agregó:

Obviamente es especial por todo lo que viví en Monterrey, por la carrera que tuve ahí, porque fui muy feliz y es muy especial regresar al estadio con la gente, mis hermanos viven allá, mi hijo es de Monterrey y es muy especial para mí, pero obviamente espero primero que nada ganar con Toluca donde también estoy muy feliz. El primer partido en Monterrey va a ser importante obviamente porque sabemos que a lo mejor la serie no se puede ganar en el primer partido y Tony nos lo ha dicho, pero sí se puede perder Y por eso tenemos que hacer un buen partido allá, y sabemos la calidad de jugadores que tienen ellos. Jesús Gallardo

