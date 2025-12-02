Sports Illustrated Fútbol

El motivo por el que Jesús Gallardo prefiere a Tigres que a Cruz Azul en la final

El jugador no quiere reajustes en el calendario que afecten su vida personal en fechas de celebración.
Gerardo Cardenas|
Toluca v FC Juarez - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Si bien primero deben conseguir el pase a la final en la semifinal en contra de Monterrey, Jesús Gallardo no esconden que prefiere encontrar a Tigres que a Cruz Azul en el duelo por el título de la Liga MX.

Lejos de una preferencia deportiva, la postura de Gallardo gira en torno a temas de calendario. Si los celestes llegan a la final, el torneo deberá parar de nuevo por la presencia del club de la capital del país en la Copa Intercontinental.

Ojalá Tigres elimine a Cruz Azul para que no sea hasta diciembre porque quiero pasar Navidad con mi familia y poder desvelarme un rato, y obviamente espero primero que nada ganar con Toluca porque estoy aquí y la verdad es que estoy muy feliz, y sobre lo otro el calendario así lo hace, entonces estamos tranquilos. Uno como jugador trata de prepararse y descansar para aguantar cada partido, pero estamos tranquilos sobre eso y la Final primero que nada esperemos que lleguemos nosotros, y después que ojalá Tigres se elimine a Cruz Azul.
Jesús Gallardo
Toluca v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre el hecho de enfrentar a su ex equipo, Monterrey, Gallardo agregó:

Obviamente es especial por todo lo que viví en Monterrey, por la carrera que tuve ahí, porque fui muy feliz y es muy especial regresar al estadio con la gente, mis hermanos viven allá, mi hijo es de Monterrey y es muy especial para mí, pero obviamente espero primero que nada ganar con Toluca donde también estoy muy feliz. El primer partido en Monterrey va a ser importante obviamente porque sabemos que a lo mejor la serie no se puede ganar en el primer partido y Tony nos lo ha dicho, pero sí se puede perder Y por eso tenemos que hacer un buen partido allá, y sabemos la calidad de jugadores que tienen ellos.
Jesús Gallardo

Concluye que será un duelo donde ambas aficiones pueden generar mucho impacto.

Sé de de la exigencia de todas las aficiones y la de Monterrey es muy exigente al igual que la del Toluca claro está, pero creemos que obviamente va a pesar un poco allá en Monterrey, pero en nuestra casa como lo demostramos en todo el torneo y en la Liguilla pasada, la gente va a pesar y vamos a tratar de sacar un buen resultado.
Jesús Gallardo
Gerardo Cardenas
GERARDO CARDENAS

Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.

