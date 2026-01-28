El motivo por el que los partidos de la fecha 8 de la Champions League se juegan el mismo día y a la misma hora

Si este martes 27 de enero encendiste la TV esperando ver la tradicional jornada de Champions League y te encontraste con el vacío, no fuiste el único. Por primera vez en la temporada, la actividad de la máxima competición europea se detuvo por completo en su día habitual. ¿La razón? La integridad deportiva de la Jornada 8.

Bajo el nuevo formato de "Fase de Liga" (implementado desde la temporada 2024-25), la UEFA ha establecido que la última fecha de la fase regular se juegue en horario unificado. A diferencia de las jornadas anteriores (1 a 7), que se dividieron entre martes y miércoles, la Jornada 8 se disputa íntegramente este miércoles 28 de enero de 2026 y a la misma hora.

¿Por qué no hubo partidos de Champions League el martes 27 de enero?

La decisión obedece a un principio básico de competencia justa. Al ser la jornada definitiva, hay demasiado en juego como para permitir que algunos equipos jueguen con la ventaja de conocer los resultados de sus rivales directos.

Sin Ventajas : Con una tabla única de 36 equipos, cada gol y cada punto alteran la clasificación en tiempo real. Jugar en días distintos permitiría especulaciones que la UEFA busca erradicar en esta instancia final.

: Con una tabla única de 36 equipos, cada gol y cada punto alteran la clasificación en tiempo real. Jugar en días distintos permitiría especulaciones que la UEFA busca erradicar en esta instancia final. La Definición: Se deciden los boletos directos a Octavos de Final (del 1° al 8° lugar) y los cruces de Playoffs (del 9° al 24°). Separar los partidos en dos días habría comprometido la emoción y la justicia de la definición.

¿Qué se juega hoy miércoles 28 de enero?

La inactividad del martes dará paso a una frenética actividad este miércoles 28 de enero, con 18 partidos disputándose simultáneamente (o en bloques compactos dependiendo de la zona horaria, pero definitorios al fin). Equipos como el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y los gigantes ingleses se juegan su futuro europeo en un lapso de 90 minutos.

En resumen: no hubo fútbol el martes para garantizar que el drama del miércoles sea absoluto, justo y simultáneo. Prepárense para una de las tardes más intensas en la historia reciente de la Champions League.