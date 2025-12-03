El motivo por el que Marc Cucurella no llegó a ser jugador del Manchester City

Marc Cucurella sorprendió al revelar que el Manchester City estuvo muy cerca de ficharlo antes de que concretara su llegada al Chelsea. El lateral español confesó que la intención del club de Pep Guardiola era seria, insistente y totalmente convincente en aquel momento.



“El Manchester City me quería antes de que me uniera al Chelsea. Estaban en llamas, uno de los mejores equipos del mundo”, afirmó Cucurella, dejando claro que la propuesta del conjunto celeste lo sedujo desde el inicio.

El español incluso admitió que su deseo personal era formar parte del proyecto de Guardiola. “Yo quería ir. Cuando llegan como lo hicieron, cuando Guardiola pide, te arrodillas si es necesario. Pero los clubes no pudieron llegar a un acuerdo”, explicó.

En aquel entonces, Cucurella pertenecía al Brighton, institución que se mantuvo firme en sus exigencias económicas. El City, aunque mostró interés real, decidió no alcanzar la cifra que pedía el club del sur de Inglaterra. La operación se estancó hasta resultar imposible, pese al deseo del jugador y la insistencia del técnico catalán.

La historia tomó un giro definitivo cuando el Chelsea decidió avanzar con una oferta mucho más elevada. Los londinenses sí alcanzaron el monto solicitado por Brighton, cerrando así el traspaso y ganando la carrera por uno de los laterales más cotizados de Europa.

Hoy, con el paso del tiempo, la decisión ha terminado por consolidar a Cucurella como uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. Su evolución, continuidad y madurez competitiva lo han transformado en un pilar del Chelsea, además de un habitual en las convocatorias de la selección española.

Aunque la oportunidad de jugar bajo las órdenes de Guardiola quedó en el pasado, Cucurella reconoce que aquel interés marcó un antes y un después en su carrera. El City lo quiso, Guardiola lo pidió y él estuvo dispuesto. Pero, como tantas veces ocurre en el fútbol, fue el acuerdo económico —y no el deportivo— lo que dictó el destino final.