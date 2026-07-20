El motivo por el que no expulsaron a Cucurella en la final del Mundial a pesar de las protestas de Leo Messi

El centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España por doble tarjeta amarilla. Tras esto, Leo Messi hizo todo lo posible por equilibrar el partido y dejar al equipo español también con 10 hombres sobre el terreno de juego.

Inmediatamente después de que el árbitro le mostrara la roja a Eno, el capitán de la albiceleste Messi levantó la mano para gesticular frenéticamente al árbitro, señalando directamente a Cucurella y acusando al lateral izquierdo español de taparse la boca para hablar.

Y es que en este Mundial se ha estrenado la llamada Ley Prestianni, que fue introducida a causa de la polémica que rodeó al centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni en la pasada edición de la Champions League, cuando fue acusado de proferir insultos racistas contra el extremo del Real Madrid Vinícius Júnior. Prestianni se tapó la boca durante el enfrentamiento, por lo que nunca se pudieron encontrar pruebas.

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

A raíz de ello, para este Mundial se estableció que en caso de discusiones los jugadores que se tapasen la boca a la hora de dirigirse a un rival, verían la tarjeta roja.El paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié fueron expulsados por infringir la nueva norma introducida para el torneo de este verano,

Entonces, ¿por qué no fue expulsado Cucurella?

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El detalle clave que salvó a Cucurella

La razón por la que Cucurella no fue expulsado hay que buscarla en los detalles de la Ley Prestianni

La FIFA no prohibió la práctica de que un jugador se tapara la boca para hablar, pero confirmó que se mostrarían tarjetas rojas si se comprobaba que un jugador lo había hecho durante un enfrentamiento. Ya hemos visto a varios jugadores taparse la boca en conversaciones cotidianas, siendo el inglés Jude Bellingham quizás el ejemplo más destacado durante un intercambio con el ghanés Jordan Ayew. En ese caso, no se mostró ninguna tarjeta roja al centrocampista del Real Madrid.

Al revisar las imágenes de la final del domingo, se ve a Cucurella acercarse a Messi y, mientras habla, se lleva la mano a la boca unos segundos. Es imposible saber qué dijo el lateral izquierdo, pero no se apreció ningún enfrentamiento en los instantes previos.

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Aunque no se pudieron revisar las palabras pronunciadas mientras Cucurella tenía la boca tapada, el incidente se habrá investigado tras la desesperada petición de Messi; sin embargo, al no haber pruebas de una discusión acalorada, se le concedió a Cucurella el beneficio de la duda, y la mayoría de los aficionados coincidieron en que se había tomado la decisión correcta.

¿Se mantendrá la Ley Prestianni tras el Mundial?

Cuando se presentó por primera vez esta norma, muchos la elogiaron, después del lamentable incidente incidente entre Prestianni y Vinícius.

La preocupación que surgió durante el Mundial es la subjetividad de la decisión. Aunque Cucurella no parecía estar actuando de forma agresiva, podría haberse tapado la boca fácilmente en el momento exacto en que pronunció una palabra ofensiva para ocultarla a la cámara. La falta de claridad sobre lo que constituye un enfrentamiento acalorado dejó la puerta abierta para que Messi intentara que expulsaran a Cucurella.

Si la FIFA decide mantener la norma para futuros torneos, quizá sea necesario mejorarla, pero puede que pase un tiempo antes de que aficionados y jugadores se enfrenten de nuevo a ella.

En Europa, la UEFA ya ha confirmado que no aplicarán esa norma en sus competiciones. En su lugar, se animará a los árbitros a mostrar tarjetas amarillas a cualquiera que “intente ocultar una comunicación como acto de conducta antideportiva”. Aun así, la ambigüedad persiste.

Los legisladores de todo el mundo tendrán que decidir si siguen el enfoque de la FIFA o el de la UEFA.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026