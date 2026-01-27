El motivo por el que no hay jornada de Champions este martes 27 de enero

La Champions League disputará su jornada final durante esta semana. El grupo inicial de 36 participantes tendrá sus primeros eliminados confirmados. También se determinará qué equipos se clasifican directamente para la ronda de octavos de final y los equipos que disputarán la ronda previa de los play-offs.

De los 36 equipos que participan en la competición, sólo 8 puedan acceder directamente a octavos. Otros 16 se jugarán las plazas restantes en un play-off, mientras que los 12 últimos clasificados , del 25 al 36, quedarán eliminados de manera directa.

La última jornada de la fase liga presenta una particularidad, y es que ninguno de los partidos que la componen están programados para este martes 27 de enero.

El motivo es estrictamente deportivo, y tiene que ver con la voluntad de la UEFA de unificar la última jornada de la fase de liga. En todos los partidos hay un equipo participante con algo en juego, y para evitar que estos conozcan su destino antes de salir a escena han decidido que jueguen todos al mismo tiempo.

FBL-EUR-C1-BENFICA-TRAINING | FILIPE AMORIM/GettyImages

Sí, los 18 partidos que la componen programados para este miércoles 28 de enero a las 15:00 horas (CE EEUU), 14:00 horas (MEX) y 21:00 horas (ESP). A todo o nada.

Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga y el Eintracht Frankfurt son los equipos ya eliminados pero se enfrentarán a clubes que sí pelearán por algo en la última jornada. Mientras, en lo alto de la tabla solo el Arsenal y el Bayern Múnich tienen ya asegurado su pase directo a octavos, pero sus rivales se juegan la permanencia en la competición. Por eso, en todos los encuentros habrá algo en disputa, ya sea entrar al top-8 o a los 16avos de final. Será una lucha encarnizada por seguir en la Champions League.

De los equipos españoles, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid lucharán por clasificar a octavos, mientras que el Athletic Club estará buscando su lugar en play-off. Por último, el Villarreal ya está eliminado matemáticamente y no tiene posibilidad alguna de seguir soñando por avanzar en la competencia.

