El motivo por el que siguen los problemas en América con Henry Martín

En la era del tricampeonato Henry Martín fue una pieza de mucho valor para el América. Sin ser necesariamente el mejor del equipo, sí marcó diferencia en momentos importantes para que el cuadro de la capital del país se hiciera con una triple corona dentro de la Liga MX.

Sin embargo y como no podría ser de otra forma, dentro de una institución como el América, no se puede vivir pasado. Henry comienza a hacerlo. Hace un año y medio que el ya veterano futbolista no encuentra el ritmo debido a sus constantes lesiones, mismas que no parecen tener fin.

¡OTRA VEZ NO VA! ❌🚨🚑



Una lesión muscular no deja en paz a Henry Martin, quien ahora no podrá estar disponible en el partido de Champions Cup de Concacaf contra Philadelphia Union en el estadio de la Ciudad de los Deporteshttps://t.co/v4KBZPruQ5 pic.twitter.com/g4IdZIzpuE — MedioTiempo (@mediotiempo) March 17, 2026

De nueva cuenta y como se ha vuelto una costumbre, Henry causa baja para el América. El goleador no será elegible para el duelo de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones donde los del nido de Coapa recibirán al Philadelphia Union.

Henry presenta un problema muscular que no le permite retomar actividades. Es la misma lesión que lo ha dejado fuera del campo casi que todo el 2025.

Club America v Portland Timbers - Leagues Cup Phase One | Omar Vega - Leagues Cup/GettyImages

Durante mucho tiempo, tanto América como el jugador se han negado a pasar por quirófano. Ambas partes han apostado por tratamientos conservadores pensando en un hipotético llamado del jugador para la Copa del Mundo de 2026.

Hoy las opciones de que Henry llegue al Mundial se reducen a cero. Siendo el caso tal vez sea tiempo de que tome medidas de mayor rigurosidad para tratar su estado de salud.

En lo que va de semestre, América ha jugado 14 partidos, 11 de Liga MX y 3 de CONCACAF. Henry han tenido rodaje en 6 de ellos, 3 como suplente, 3 de inicio. En ninguno de estos últimos ha podido completar los 90 minutos dentro del campo.

Martín acumula 294 minutos en la cancha de los 1,260 que ha jugado el América. Es decir, ha podido disputar el 22 por ciento de la actividad del equipo desde enero hasta la fecha.

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