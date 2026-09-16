El Real Madrid de José Mourinho volvió a dejar una marca particular luego de imponerse por 2-3 ante el Elche, en la sexta jornada de LaLiga 2026/27. Con cinco victorias y una derrota, el conjunto blanco suma 15 puntos, una cifra que supera los registros obtenidos por el entrenador en sus tres campañas anteriores en el club.

El dato adquiere mayor relevancia al comparar los arranques de las cuatro temporadas del portugués en el banco madridista. Nunca antes había conseguido llegar a esta instancia del torneo con una cantidad tan elevada de unidades.

Puntos del Madrid de Mourinho en la 6ªJ de sus cuatro ligas:

14 en 2010-11 (4 victorias y 2 empates)

13 en 2011-12 (4 victorias, 1 empate y 1 derrota)

10 en 2012-13 (3 victorias, 1 empate y 2 derrotas)

15 en 2026-27 (5 victorias y 1 derrota) — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 15, 2026

Por encima de sus tres temporadas anteriores

En la temporada 2010/11, su primera al frente del merengue, el equipo acumulaba 14 puntos después de seis fechas, producto de cuatro triunfos y dos empates. Un año más tarde, el inicio fue todavía más irregular en cuanto a resultados: sumó 13 unidades con cuatro victorias, un empate y una derrota.

La campaña 2012/13 fue la que presentó el peor comienzo de Mourinho en este tramo del campeonato. El Madrid apenas había conseguido 10 puntos, con tres triunfos, un empate y dos derrotas. Esta diferencia explica por qué el registro actual adquiere especial valor dentro de su trayectoria en el club.

Cinco victorias en seis partidos

En la vigente campaña, el conjunto merengue suma cinco victorias en las primeras seis jornadas y solo sufrió una derrota, ante el Betis por 1-0 en la cuarta fecha. La regularidad en este inicio le permitió alcanzar los 15 puntos, ubicarse segundo en la tabla y establecer su mejor arranque desde que el portugués asumió nuevamente el cargo.

Elche v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El registro también refleja una diferencia importante respecto de sus ciclos técnicos anteriores: en ninguno de los tres primeros había conseguido cinco triunfos antes de completar la sexta fecha.

Un dato que ilustra el presente del Madrid

Con el campeonato todavía en sus primeras etapas, los 15 puntos ya representan el mejor registro de Mourinho tras seis jornadas de LaLiga al frente del Real Madrid. El desafío ahora será sostener este ritmo y la regularidad del equipo mientras avanza el calendario, en paralelo con su participación en la UEFA Champions League.

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