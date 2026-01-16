El movimiento clave en el armado de plantel que planea Cruz Azul en este mercado de invierno

Cruz Azul está a punto de cerrar una operación que marcará el cierre de su mercado invernal. La baja de Mateusz Bogusz quedará definida este fin de semana, un movimiento largamente trabajado por la directiva y considerado clave para resolver un problema administrativo que condicionó decisiones deportivas durante varias semanas.

La salida del mediocampista polaco no solo responde a una cuestión económica, sino estructural. Cruz Azul necesitaba liberar una plaza de extranjero para poder concretar refuerzos previamente acordados. Bogusz era la pieza elegida y, con su transferencia, el club elimina el principal obstáculo que frenaba su planificación inmediata.

El impacto directo de esta operación apunta al fichaje de Miguel Borja. El delantero colombiano estaba prácticamente cerrado desde hace semanas, pero la falta de cupos de extranjero impidió su registro oficial. Esa situación mantuvo la negociación en pausa, pese a que el acuerdo deportivo ya estaba alcanzado entre las partes.

Borja incluso permaneció alrededor de quince días en México sin poder firmar contrato. Durante ese lapso, entrenó de manera individual y aguardó una resolución que nunca llegó. El desgaste fue evidente y, ante la falta de certezas, el atacante decidió regresar a Colombia acompañado de su familia.

Ese gesto marcó un punto de inflexión. Si bien el futbolista nunca rompió conversaciones, su postura comenzó a endurecerse. El entorno del delantero no quedó conforme con el manejo de los tiempos ni con la forma en que se dilató una firma que parecía inminente desde el inicio del mercado.

Desde Cruz Azul reconocen que la operación se enfrió por causas ajenas a lo deportivo. La directiva priorizó cerrar la venta de Bogusz en los términos deseados, conscientes de que cualquier movimiento apresurado podía comprometer el equilibrio financiero y la estructura del plantel a mediano plazo.

Con el adiós del polaco prácticamente cerrado, el escenario cambia por completo. El problema administrativo queda resuelto y el club vuelve a tener margen para actuar. Ahora todas las miradas apuntan a reactivar la llegada de Borja y convencerlo de que el proyecto sigue siendo serio y competitivo.

La postura final del delantero será determinante. Cruz Azul confía en que el destrabe del cupo reactive el acuerdo, pero sabe que deberá recomponer la relación y transmitir seguridad. El cierre del mercado se acerca y, con él, la oportunidad de convertir una espera incómoda en un refuerzo estratégico.

