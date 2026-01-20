El movimiento final de mercado que perfila el América

El cierre del mercado invernal obliga al Club América a acelerar decisiones. En Coapa trabajan contrarreloj para completar el último ajuste del plantel, conscientes de que el tiempo apremia. La directiva tiene clara la prioridad deportiva y también el sacrificio que deberá asumir para concretarla.

La intención es incorporar a un ‘10’ clásico, un mediapunta tradicional capaz de conectar el mediocampo con el ataque. El cuerpo técnico considera que ese perfil es indispensable para elevar la fluidez ofensiva, dotar de pausa al juego interior y potenciar a los delanteros con pases entre líneas.

Ese futbolista no llegará desde el mercado local. América ha decidido buscar fuera, específicamente en Sudamérica, donde consideran que existe mayor oferta de enganches con características técnicas y lectura táctica acordes a lo que el equipo necesita para el tramo decisivo del torneo.

La información fue reforzada por Ángel García Toraño, quien explicó que el club ya trabaja en un fichaje avanzado, aunque sin revelar nombres. La consigna interna es cerrar la operación, presentarla y registrarla en cuestión de días, antes del límite reglamentario.

Para que el movimiento sea posible, América debe liberar una plaza de no formado en México. Ahí aparece el punto más sensible de la estrategia: la salida de Víctor Dávila. El delantero chileno es el señalado para abrir espacio al nuevo mediapunta.

La directiva busca una salida pragmática. La prioridad es encontrarle acomodo a Dávila mediante una cesión o, en su defecto, una venta a la baja. En Coapa entienden que el mercado no permite grandes pretensiones económicas, pero consideran indispensable destrabar la plaza.

Desde el punto de vista deportivo, la decisión no es menor. Dávila llegó con expectativas altas, pero su rendimiento y encaje táctico no han terminado de consolidarse. América privilegia el equilibrio colectivo y asume que el ajuste puede fortalecer al grupo en el corto plazo.

Así, el América se juega su última carta del invierno. Un ‘10’ sudamericano, una plaza por liberar y un calendario que presiona. En Coapa saben que el margen de error es mínimo y que este movimiento puede marcar la diferencia entre un plantel competitivo y uno incompleto para la fase decisiva.

