¿El Mundial 2026 puede definir el Balón de Oro? Así influyen los resultados en la votación

El Balón de Oro es uno de los galardones más prestigiosos que existen en el futbol mundial, si no el más importante de todos. Este reconocimiento es otorgado de manera anual por la revista France Football desde 1956 y este año la ceremonia de entrega se realizará el 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

Lionel Messi es el máximo ganador de este premio, al haberlo conseguido en un total de ocho ocasiones. Cristiano Ronaldo le sigue, con cinco galardones, mientras que Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten suman tres cada uno.

El actual poseedor del Balón de Oro es Ousmane Dembélé, quien brilló en la temporada 2024/2025 con el Paris Saint Germain. El extremo francés consiguió la primera Champions League en la historia del PSG, además de ganar la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia.

En año mundialista, existe una gran duda entre los aficionados: ¿qué tanto se valorará el rendimiento de los jugadores en la Copa del Mundo a la hora de elegir al ganador del Balón de Oro 2026?

El peso del Mundial en la carrera por el Balón de Oro 2026

Antes de entrar en materia, hay que recordar que los 30 nominados, en la categoría varonil, son seleccionados por las redacciones de France Football y L'Equipe. Una vez que se determinan los participantes, el ganador del Balón de Oro es elegido por el voto de 100 periodistas de los 100 países mejor rankeados.

69th Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages

Entre los aspectos que los votantes consideran a la hora de elegir al ganador se encuentran:

El nivel que haya mostrado el futbolista nominado durante la temporada: cuántos goles anotó, cuántas asistencias dio, cuántos partidos disputó, su influencia en el juego, entre otros factores.

Los votantes también consideran los títulos que el futbolista nominado obtuvo a lo largo de la temporada con su club y su selección. En año mundialista, se premia a los jugadores con actuaciones destacadas en fases finales del certamen.

Finalmente, los votantes consideran la conducta del futbolista. En pocas palabras, se busca que además de ser un jugador influyente en el terreno de juego, también honre los principios del fair play.

Los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

France Football considerará el rendimiento de los futbolistas entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. Aunque el Mundial solamente ocupa una pequeña parte del calendario, puede influir en la decisión final.

En este momento no existe un candidato claro para quedarse con el Balón de Oro 2026. Varios jugadores han hecho méritos para quedarse con la distinción y la Copa del Mundo podría ser el título que termine de inclinar la balanza a favor de alguno.

1. Lionel Messi

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

Lionel Messi, a sus 39 años, es uno de los candidatos favoritos a quedarse con el galardón. El argentino ganó el título de la MLS con el Inter Miami y ha tenido un rendimiento sobresaliente en el mundial, en el que ha marcado un total de siete goles, hasta el momento. En caso de conseguir el bicampeonato del Mundial con Argentina, sería un serio candidato para ganar el trofeo.

2. Ousmane Dembélé

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Dembélé podría conseguir se segundo Balón de Oro consecutivo. El extremo francés tuvo un año más que destacado con el PSG, ganando la Ligue 1, la Supercopa de Francia y el bicampeonato de la Champions League. El seleccionado de Les Bleus disputó un total de 40 partidos con su selección, anotó 20 goles y dio 11 asistencias. En el Mundial, Ousmane suma cuatro goles y dos asistencias hasta los octavos de final.

3. Kylian Mbappé

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Mbappé es otro de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2026. El delantero francés tuvo una campaña contrastante con el Real Madrid: los merengues no funcionaron colectivamente y se quedaron sin títulos por segunda temporada consecutiva, pero el galo, en lo individual, fue el máximo goleador de LaLiga y la Champions League. En el Mundial, Mbappé está en plan grande y suma siete goles en el certamen, empatando a Messi en la lucha por la bota de oro. En caso de que Francia avance a la final o quede campeona, 'Kiki' podría ganar su primer Balón de Oro.

Otros jugadores como Harry Kane, Vinicius Junior, Michael Olise, Lamine Yamal y Erling Haaland podrían sumar puntos en la carrera por el premio en caso de seguir avanzando en el Mundial.

¿Ganar el Mundial asegura el Balón de Oro? La historia demuestra que no

Jugar las fases finales del Mundial es un impulso para ganar el Balón de Oro. 12 de los 17 ganadores del premio en año mundialista alcanzaron al menos las semifinales del campeonato.

Sin embargo, solamente seis futbolistas consiguieron ganar la Copa del Mundo y esta distinción el mismo año natural: Bobby Charlton, quien lo ganó en 1966; Paolo Rossi, en 1982; Lothar Matthäus, en 1990; Zinedine Zidane, en 1998; Ronaldo Nazario, en 2002, y Fabio Cannavaro, en 2006.

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, BRA - BEL 2:0 | Gunnar Berning/GettyImages

En 2023, Lionel Messi obtuvo su octavo Balón de Oro. El legendario delantero argentino tuvo un gran desempeño con su selección en Catar 2022 y consiguió la ansiada Copa del Mundo, el título que le hacía falta a su carrera. También tuvo números destacados con el PSG y el Inter Miami.

A partir de esta edición del Balón de Oro, la revista France Football dejó de valorar el rendimiento de los jugadores en los 12 meses del año natural, y comenzó a evaluar por temporada, es decir, el período comprendido entre agosto de 2022 y julio 2023; el Mundial se llevó a cabo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022.

El cambio de criterios de France Football favoreció a 'La Pulga', quien fue recompensado por su gran actuación en Catar.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | China News Service/GettyImages

Los cinco que ganaron el Balón de Oro sin destacar en el Mundial

Solamente cinco de los ganadores del Balón de Oro en año mundialista no avanzaron a fases finales de la competencia.

En 1978, Kevin Keegan ganó el galardón e Inglaterra ni siquiera clasificó a la justa en Argentina. El delantero fue premiado por su gran actuación en el Hamburgo.

En 1986, el ucraniano Igor Belanov, del Dynamo de Kiev, ganó el premio como mejor futbolista del año, pero la Unión Soviética solamente alcanzó los octavos de final del Mundial.

En 2010, Lionel Messi ganó el Balón de Oro pese a que Argentina fue eliminada en los cuartos de final de la justa en Sudáfrica. Su extraordinaria campaña con el FC Barcelona fue suficiente para imponerse en las votaciones a Xavi Hernández y Andrés Iniesta, que habían salido campeones mundiales con España.

FC Barcelona v Betis - Copa del Rey | David Ramos/GettyImages

Cristiano Ronaldo ganó el Balon de Oro en 2014. En el Mundial de Brasil, Portugal no pudo superar la fase de grupos. No obstante, el 'Comandante' tuvo una gran campaña con el Real Madrid y se coronó campeón de la Champions League con los merengues anotando 17 goles en la campaña.

Finalmente, Karim Benzema obtuvo el premio en la entrega de 2022. El delantero francés fue convocado por Didier Deschamps para jugar el Mundial de Catar, pero se lesionó antes del arranque del certamen y no pudó disputar ni un partido. Les Bleus llegaron hasta la final. El 'Gato' ganó el Balón de Oro tras su destacada temporada con el Real Madrid.