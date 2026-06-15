El Mundial 2026, sin claro dominio europeo

El Mundial 2026 lleva cuatro días continuos de acciones, pero todavía queda mucho camino por recorrer, aunque es interesante darse cuenta que aquellas selecciones a las cuales se les cataloga como ‘débiles’ o ‘víctimas’ ya no lo son, ya que han encontrado la forma de complicarle la vida a los denominados ‘grandes’ o 'potencias', sobre todo, pareciera que los combinados de Europa ya no son tan superiores en el papel como en años atrás, aunque al final de cuentas, siguen dominado el fútbol porque terminan siendo condecorados al concluir los certámenes.

Corea del Sur le dio la voltereta a República Checa | Lars Baron/GettyImages

Ahora bien, el más claro ejemplo se ha suscitado en estos primeros cuatro días de la Copa del Mundo, pues de las ocho selecciones del Viejo Continente que han disputado sus respectivos encuentros, únicamente tres han podido sumar de a tres puntos, mas no todas convencieron competamente al verse expuestas en varias ocasiones. Con esto queda claro que el resto de las confederaciones, salvo la CONMEBOL, han crecido, pero todavía les falta mucho más para poder consagrarse por encima de las grandes potencias.



El pasado jueves 11 de junio, en la inauguración del campeonato, República Checa, que no había participado desde Alemania 2006 y que fue dos veces subcampeona cuando era Checoslovaquia, fue remontada 2-1 por Corea del Sur a pesar del tanto de Ladislav Krejcí, siendo el primer revés de los europeos en este torneo. Para el viernes 12 de junio, tocó el turno de Bosnia y Herzegovina, que enfrentó a la anfitriona Canadá en el BMO Field de Toronto y pese a comenzar ganando con diana de Jovo Lukic, La Hoja de Maple rescató la igualada 1-1.

Parecía que Suiza podía golear a Qatar, pero al final empataron | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Al otro día, sábado 13 de junio, Suiza, que lleva seis clasificaciones consecutivas al Mundial, tuvo la oportunidad de golear a Qatar luego de ir venciendo con un penal de Breel Embolo, sin embargo, dejaron escapar muchas acciones y al final sufrieron el empate 1-1 con el cual su rival hizo historia al conseguir su primer gol en la historia de la justa internacional. En esa misma fecha, Escocia superó a la discreta Haití por la mínima de John McGinn para por fin darle su primer triunfo a los europeos, aunque fue con demasiada polémica, ya que se le perdonó una posible roja a los escoceses, además no se marcaron dos posibles penales a favor de los haitianos. Y finalmente, lo que fue toda una sorpresa esa noche fue la caída de Turquía por 2-0 a manos de Australia.



Con respecto a este domingo 14 de junio, Alemania no defraudó en su debut y aplastó 7-1 a la debutante Curazao, con doblete de Kai Havertz y dianas de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, mientras Livano Comenencia anotó el primer tanto de su país en un Mundial. Sobre Países Bajos, se esperaba que fuera un triunfo más para el Viejo Continente, pero Japón supo venir dos veces de abajo para igualar 2-2 aun cuando Virgil van Djik y Crysencio Summerville adelantaron a los suyos en el cotejo. Ya por último, Suecia, que estuvo a nada de perderse la Copa del Mundo al no ganar ni un solo juego de la Fase de Grupos de las Eliminatorias pero que obtuvo la repesca gracias a lo hecho en la UEFA Nations League, vapuleó 5-1 a Túnez tras el doblete de Yasin Ayari y las anotaciones de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, cerrando así los únicos triunfos a favor del Viejo Continente hasta ahora.

Japón no tiró la toalla y rescató el empate ante Países Bajos | Michael Steele/GettyImages

Aún no se completa la Jornada 1 de la Fase de Grupos y todavía falta ver qué pasará con Bélgica, que se mide a Egipto, así como con España, que chocará con Cabo Verde, y Francia, que debutará ante Senegal. Al mismo tiempo, tras no participar desde 1998, Noruega hará su retorno contra Irak, Austria le hará los honores a la debutante Jordania, Portugal calentará motores frente a la República Democrática del Congo y finalmente, el único choque entre europeos se dará entre Inglaterra y Croacia en el Grupo L.