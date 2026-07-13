¿El Mundial 2030 tendrá 64 selecciones? Gianni Infantino habla al respecto

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la expansión de la Copa del Mundo de 48 a 64 selecciones será debatida y puesta en consenso después de que finalice la edición de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

¿UN MUNDIAL MÁS GRANDE? 🤯🌎



Gianni Infantino y la FIFA estarían examinando la opción de ampliar a 64 selecciones el #Mundial antes del 2030, lo que sumaría 16 selecciones más a lo que hemos tenido en este verano futbolero



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✍️: The Athletic pic.twitter.com/NYIx4p45hK — Claro Sports (@ClaroSports) July 12, 2026

Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar Gianni Infantino.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando", el torneo ha sido un éxito este año con 48 países, tras la edición de Qatar 2022 que fue de 36 naciones.

El Mundial 2026 ha sido un rotundo éxito

Incredible support inside stadiums at @FIFAWorldCup 2026 🤩



More fans have attended this year's tournament than the previous two editions combined! 👏 pic.twitter.com/QTstYKS9JL — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

La FIFA destacó este domingo, a falta de cuatro partidos para finalizar la Copa del Mundo, una asistencia de más de 6 millones y medio en los estadios, lo que representa más aficionados que las dos ediciones anteriores juntas.

Este verano ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones y la duración más larga desde el inicio el jueves 11 de junio hasta la final, el próximo domingo 19 de julio.

México vs Inglaterra fue récord de audiencia

Tuned in 👀🇲🇽



Mexico has now broken its own FIFA World Cup 2026 TV audience record three times this tournament - their match against Ecuador was the most-watched fixture in the 21st century in Mexico and delivered an all-time record combined audience for a football match in the… pic.twitter.com/vtmyJ6ThP3 — FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026

La FIFA confirmó que el enfrentamiento entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión de Estados Unidos.

Mediante sus redes oficiales, el organismo informó que el encuentro alcanzó una audiencia total de 44.9 millones de televidentes, una cifra sin precedentes para una transmisión de fútbol en territorio estadounidense.

Restan solo cuatro partidos

A menos de una semana de la finalización del torneo, solo quedan cuatro juegos, dos partidos de semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final.

España y Francia jugarán la primera semifinal el martes 14 de julio en el Estadio Dallas. Mientras que, Argentina enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. Ambos juegos se disputarán a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España).

La final se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva Jersey Nueva York a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España). Mientras el partido por el tercer lugar se jugará el sábado 18 de julio en Estadio Miami a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España).

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