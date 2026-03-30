El Mundial puede cambiar el destino de Rodri y el City se apura por asegurar su futuro

De cara a la próxima Copa del Mundo, los grandes clubes siguen de cerca el presente deportivo de Rodri, conscientes de que un futbolista de su perfil es difícil de encontrar. Por eso, su nombre surge como una de las grandes oportunidades en el mercado si la negociación con el Manchester City no avanza a tiempo.

En este último tramo de su carrera, Rodri afianzó su titularidad y se consolidó como una pieza central dentro de la selección de España, bajo el mando de Luis de la Fuente; a su vez, en Inglaterra, Pep Guardiola lo considera el pilar fundamental dentro de su proyecto deportivo.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Su capacidad para controlar los ritmos de los partidos, interpretar el juego, recuperar pelotas y ocupar espacios lo posiciona como un jugador indispensable en el sistema táctico de cada entrenador. Incluso luego de la lesión que puso en duda su nivel, Rodri demostró su determinación.

El Mundial como punto de inflexión en su carrera

El Mundial 2026 aparece como una oportunidad decisiva para su futuro inmediato. No solo representa la chance de alcanzar el máximo estandarte del fútbol internacional, a nivel selección, sino también potenciar su valor en el mercado. Un rendimiento destacado, especialmente si España se consolida en la disputa por la copa, lo colocaría nuevamente en el centro del interés global.

Para el City, si Rodri entra en su último año de contrato sin esclarecer su situación y renovar su continuidad, los acuerdos económicos a futuro por el jugador podrían ser desfavorables para el club.

🚨💣 Rodri: “The fact that I played for Atlético Madrid does NOT stop me from playing for Real Madrid”.



“You CANNOT refuse the best clubs in the world”, told Onda Cero. pic.twitter.com/Sn1ls3X2dO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2026

Incluso lejos de estar en el auge de su rendimiento físico, según algunas versiones, sigue siendo una figura dominante en la Premier League. Si logra alcanzar su mejor versión, el interés por el español podría escalar a un nivel todavía más determinante.

Más allá de los rumores entorno a su futuro, y del interés del jugador por acordar su salida a un destino en particular -como el Real Madrid-, lo cierto es que el Manchester City no tiene un reemplazo natural para su función dentro del plantel, por eso, más que una simple renovación, su continuidad implica una proyección estratégica a largo plazo para el club, que sabe que perder a una pieza clave de su nivel implicaría más que un daño económico.

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