El nombre de Mikel Arteta toma fuerza como posible técnico del Real Madrid

De acuerdo con las fuentes del periodista Graeme Bailey del portal TEAMTALK, el director técnico español del Arsenal FC, Mikel Arteta está siendo vinculado como una de las opciones del Real Madrid para su banquillo a partir de la próxima temporada.

El entrenador de 43 años está luchando la presente campaña para ganar algún título, sobre todo la Premier League, trofeo que no conquistan desde el 2004 y actualmente marchan como líderes tras 22 jornadas.

Sin embargo, los merengues saben que el estratega tiene contrato hasta el verano del 2027, además, el exfutbolista se encuentra muy comprometido con el proyecto de los londinenses.

Y es que, el director deportivo de los Gunners, Andrea Berta, ha hecho un trabajo extraordinario desde su arribo, potencializando la plantilla del club con nuevos talentos juveniles y renovaciones, como Gabriel, William Saliba y Bukayo Saka, quienes firmaron nuevos acuerdos recientemente.

Dicho apoyo y confianza al proyecto tienen a Arteta contento y entusiasmando por continuar, por lo que un nuevo acuerdo podría darse en cualquier momento.

🚨 BREAKING: Real Madrid are considering Mikel Arteta as one of four leading candidates for the managerial role, with the club planning to appoint a new permanent head coach before next season. ⚪️



(@GraemeBailey) pic.twitter.com/yqMh5ZtRCe — MatchDay Central (@MatchDCentral) January 17, 2026

Las revelaciones sobre el futuro de Mikel Arteta

Mikel Arteta está enfocado en el proyecto gunner | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Según la fuente con conocimiento de la situación habló sobre el futuro del timonel: “Mikel está muy contento y asentado, pero habla con sensatez, está centrado en ganar. El Arsenal quiere el título de la Premier League, y más, esta próxima temporada, ese es su objetivo principal", aseguró.

Los vínculos con el Real Madrid, así como con equipos como el Manchester City y el Barcelona, ​​se consideran inevitables, pero eso es todo lo que son, solo vínculos Graeme Bailey.

El panorama tendría que sufrir mucho durante las próximas semanas para que la situación cambiase y Arteta quisiera marcharse.

Mientras tanto, el conjunto blanco también tiene en el radar a Jurgen Klopp, Zinedine Zidane y Enzo Maresca.