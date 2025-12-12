El nombre en la mesa de Rayados como posible reemplazo de Sergio Ramos

En Monterrey comienza a planearse el futuro inmediato de su defensa central ante la inminente salida de Sergio Ramos. En la directiva rayada existe conciencia de que el liderazgo y jerarquía del español dejarán un vacío importante, por lo que el club ya analiza perfiles que puedan ocupar ese rol estratégico.

Uno de los nombres que aparece con fuerza en el radar es el del mexicano Ramón Juárez, actualmente futbolista del América. El zaguero gusta al área deportiva de Rayados por su proyección, condiciones físicas y conocimiento del futbol mexicano, factores que encajan con la política reciente del club regiomontano.

El interés no se limita únicamente a los despachos. El cuerpo técnico encabezado por Domènec Torrent también valora positivamente el perfil de Juárez. En Monterrey consideran que su capacidad para jugar en línea de cuatro, así como su lectura defensiva, podrían adaptarse al modelo que busca implementar el entrenador español.

Sin embargo, por ahora no existen gestiones formales entre clubes. Desde Rayados reconocen que el análisis se mantiene en una etapa preliminar, sin contactos directos ni oferta presentada. La prioridad es evaluar el mercado con calma antes de avanzar, conscientes de que se trata de una operación compleja.

El contexto de Ramón Juárez en el América también influye en la ecuación. El defensor no ha tenido un rol estelar bajo el mando de André Jardine, alternando titularidades y suplencias, lo que ha abierto la puerta a especulaciones sobre su futuro inmediato dentro del conjunto azulcrema.

Pese a ello, en Coapa no contemplan facilitar su salida. La directiva americanista considera a Juárez un activo valioso y, en caso de escuchar propuestas, dejaría claro que no aceptará ofertas inferiores a los siete millones de dólares, cifra que refleja tanto su edad como su proyección.

Para Rayados, una eventual negociación implicaría un esfuerzo económico importante. El club regiomontano cuenta con músculo financiero, pero sabe que invertir esa cantidad exige plena convicción deportiva, sobre todo al tratarse del reemplazo de una figura como Sergio Ramos.