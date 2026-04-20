El nombre que podría reemplazar a Santiago Baños como directivo del América

Aunque el semestre no ha terminado, se entiende que si el América no gana la Liga MX, llegará una renovación dentro del club. La caída en CONCACAF ha sido un golpe muy duro y no se tolerará un doble fracaso dentro del nido de Coapa.

Siendo el caso, no sólo jugadores y cuerpo técnico caminan sobre el limbo del despido a final de curso. También más de un directivo está en la cuerda floja. Uno de los casos es el del presidente deportivo Santiago Baños, quien corre tal riesgo que incluso ya hay un nombre que suena como su posible reemplazo.

¿REGRESA AL NIDO? 🦅



Miguel Layún estaría cerca de volver a Coapa.



💥 De acuerdo con Juan Carlos ‘Chato’ Ibarrarán de FOX, Layún podría asumir el cargo que hoy ocupa Antonio Ibrahim, como director deportivo del club, tras la reciente salida de Diego Ramírez.



🧳 En caso de… pic.twitter.com/ZMaUdXNgsS — Futbol Total (@futboltotal) April 19, 2026

Miguel Layún es un contendiente serio dentro de Coapa para tomar la plaza de Baños en caso de emergencia. El ex jugador, hoy analista deportivo tiene una relación cercana como el dueño del América, Emilio Azcárraga pues sigue trabajando para él ahora dentro de la televisora que preside éste último.

Miguel, es un tipo cercano al América. Es un personaje que tiene buena relación con el grueso de la plantilla, pues no mucho tiempo atrás fue su compañero antes de retirarse. También tiene cercanía con André Jardine, el brasileño fue el último técnico de su carrera y juntos levantaron algunos títulos.

America v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2023 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Nada está definido, ni siquiera avanzado. De hecho, Baños sigue siendo el dueño de su futuro. Si bien es cierto que está generando dudas, el mismo Azcárraga ha extendido por muchos años su tiempo dentro del club. A la fecha tiene contrato en activo y no parece tener intenciones de dar un paso al costado.

Por su parte, Miguel se mantendrá en su nueva vida dentro del fútbol como alguien cercano a la pelota, aunque, detrás del micrófonos. Veremos si a partir del verano cambia la mesa de analista, por la de directivo dentro del nido de Coapa.