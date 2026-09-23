El nuevo club de Europa que podría abrir sus puertas a Erik Lira

Como se adelantó en este espacio, el fichaje de Javier Aguirre por el Valencia está cerrado. El técnico mexicano regresa una vez más al fútbol de España con una nueva aventura por delante, la cual y como se está haciendo tradición, le coloca al mando de un proyecto que en este momento tiene como prioridad evitar un descenso.

Javier tomará al equipo de manera inmediata con el plantel que tiene para intentar salir del fondo de la tabla en el mediano plazo. Sin embargo, es muy posible que el entrenador pida fichajes en el mercado de invierno y uno de los nombres que ya estaría sobre la mesa sería el de su líder con selección mexicana, Erik Lira.

SE LE ABREN LAS PUERTAS 🔥



Erik Lira podría cumplir su sueño de jugar en Europa, todo de la mano de Javier Aguirre.



🛫 Diario el Universal reporta que el ‘Vasco’ gusta mucho de Lira y buscaría llevarlo al Valencia en el siguiente mercado de transferencias. pic.twitter.com/qnN0n6ugxJ — Futbol Total (@futboltotal) September 22, 2026

De acuerdo con el reporte del El Universal Deportes, uno de los nombres que Javier más valoró durante sus gestiones con el Valencia fue el del capitán del Cruz Azul. Aguirre considera que Lira es en una pieza, todo el fútbol que él busca comunicar dentro del terreno de juego.

Erik fue un hombre clave en la selección mexicana de Javier Aguirre que disputó la pasada Copa del Mundo. Lira se hizo con el puesto de titular indiscutible, dejando a Edson Álvarez en el banco. Más de uno considera que el contención fue el segundo mejor jugador del cuadro nacional solo por detrás de Julián Quiñones.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De momento no hay ningún acercamiento de parte del Valencia para con el manejo de Lira. Mucho menos con la gente de Cruz Azul. Su nombre fue puesto en las oficinas del Valencia por el mismo Aguirre solamente como una pieza interesante y que podría sumar a la casa de forma inmediata.

Es clave señalar que una vez que su fichaje por el Mónaco se derrumbó el verano pasado, la intención de Lira y su entorno sigue siendo la misma: tiene la meta de salir a Europa y buscará que el movimiento se dé en enero.